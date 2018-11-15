Ä°ngiltere'de iki bakan Brexit anlaÅŸmasÄ± nedeniyle istifa etti

Ä°ngiltere'de Brexit BakanÄ± Dominic Raab ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Emeklilik BakanÄ± Esther McVey, AB'yle varÄ±lan anlaÅŸma nedeniyle istifa etti.

Ä°ngiltere'de Brexit BakanÄ± Dominic Raab, Avrupa BirliÄŸi (AB) ile varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± gerekçe göstererek istifa etti. Raab'dan sonra ÇalÄ±ÅŸma ve Emeklilik BakanÄ± Esther McVey de istifasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kabinede istifalarÄ±n sürebileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Ä°ngiltere'de dün Bakanlar Kurulu, ülkenin AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±. Ancak çok sayÄ±da bakanÄ±n anlaÅŸmanÄ±n içeriÄŸine itiraz ettiÄŸi biliniyordu. BaÅŸbakan Theresa May de önlerinde zorlu bir sürecin olduÄŸunu söylemiÅŸti.

Brexit BakanÄ± Dominic Raab da bu isimlerden biriydi. BBC'den Norman Smith, Raab'Ä±n istifasÄ±nÄ±n kabinedeki diÄŸer üyelerin üzerinde "domino etkisi" yapabileceÄŸini ve bunun kabinenin sonu anlamÄ±na gelebileceÄŸini söyledi.

RAAB: VÄ°CDANEN RAHAT BÄ°R ÅžEKÄ°LDE DESTEKLEYEMEM

Raab, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugün Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa ettim. AB ile anlaÅŸmamÄ±zda belirlenen koÅŸullarÄ±, vicdanen rahat bir ÅŸekilde destekleyemem" dedi.

MesajÄ±na istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" BaÅŸbakan Theresa May'e sunduÄŸu mektupta anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Öncelikle, anlaÅŸmada yer alan Kuzey Ä°rlanda ile ilgili düzenlemenin, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n bütünlüÄŸüne gerçek bir tehdit olduÄŸuna inanÄ±yorum" diyen Raab, ikinci olarak da, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin olarak AB'ye "ucu açÄ±k veto yetkisi veren düzenlemeyi" destekleyemeyeceÄŸini de vurguladÄ±,

Theresa May bugün milletvekillerini anlaÅŸmayla ilgili olarak bilgilendirecek.

AB LÄ°DERLERÄ° 25 KASIM'DA TOPLANACAK

Öte yandan Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB'nin baÅŸ Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile görüÅŸmesi sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "OlaÄŸanüstü bir ÅŸey olmazsa, Brexit anlaÅŸmasÄ±na nihai ÅŸeklini vermek ve resmiyet kazandÄ±rmak için Avrupa Konseyi toplantÄ±sÄ± düzenleyeceÄŸiz. ToplantÄ± 25 KasÄ±m Pazar günü yapÄ±lacak" dedi.

BREXIT SÜRECÄ°

Ä°ngiltere, 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Haziran 2017'de baÅŸlayan müzakerelerde taraflar, geçen yÄ±lÄ±n sonunda Ä°ngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrÄ±lÄ±k ücreti"nin ödenmesi ile vatandaÅŸ haklarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi konuda ön anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

Taraflar, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'ye baÄŸlÄ± Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda fiziki sÄ±nÄ±r getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaÅŸmaya varamamÄ±ÅŸtÄ±.

Müzakerelerin sonunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lsa da varÄ±lmasa da Ä°ngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrÄ±lacak. Ä°ngiltere'yi 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ± sonuna kadar AB kurallarÄ±na tabi kÄ±lacak bir "geçiÅŸ süreci" öngörülüyor. (DIÅž HABERLER)

Ä°ngiltere'de Bakanlar Kurulu, Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onayladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 13:28

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