FKÃ–'den uluslararasÄ± topluma: Filistin'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rÄ±n

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼, uluslararasÄ± toplumdan Filistin'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.

Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, uluslararasÄ± topluma "Filistin'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rma ve Ä°srail iÅŸgaline son verme" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ureykat, Filistin devletinin 15 KasÄ±m 1988'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinin 30. yÄ±l dönümü münasebetiyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Filistin dünyadan hâlâ 4 Haziran 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu Kudüs olan Filistin devletini somutlaÅŸtÄ±rarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k bildirisini hayata geçirmesini, bu baÄŸlamda siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmesini ve mülteciler sorununa adil çözüm bulmasÄ±nÄ± bekliyor" ifadesini kullandÄ±.

Tüm tutuklularÄ±n acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve Ä°srail'in Filistin halkÄ±na yönelik tarihi zulmü yerine siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmeye zorlanmasÄ±nÄ± isteyen Ureykat, iÅŸgal güçlerinin ve savaÅŸ suçlularÄ±nÄ±n iÅŸledikleri tüm ihlallerin hesabÄ±nÄ±n sorulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ureykat ayÄ±rca Filistin yönetiminin en kÄ±sa sürede Filistinli gruplar arasÄ±ndaki bölünmüÅŸlüÄŸü bitirme ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirme konusunda kararlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Filistin KurtuluÅŸ Örgütü'ne (FKÖ) baÄŸlÄ± Filistin Ulusal Konseyi, 15 KasÄ±m 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduÄŸunu dünyaya ilan etmiÅŸti. (Ramallah/AA)

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