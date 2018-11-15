TARÄ°Åž direniÅŸi 9. gÃ¼nÃ¼nde, iÅŸÃ§iler dayanÄ±ÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼tme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor

Ä°zmirâ€™de TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 9. gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rÃ¼yor. DireniÅŸ alanÄ±na ziyaretler artarak devam ediyor.

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±ndan atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ 9. gününe girdi. DireniÅŸleri boyunca birçok sendika ve siyasi partinin ziyaret ettiÄŸi iÅŸçiler, dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 7 iÅŸçinin direniÅŸi kararlÄ±lÄ±kla sürüyor. Fabrika önünde her sabah mesai öncesi servisle gelen iÅŸçilere seslenen direniÅŸteki iÅŸçiler ve GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, iÅŸçilere mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

ÇoÄŸu 15-20 yÄ±llÄ±k olan TARÄ°Åž iÅŸçileri, haksÄ±z yere iÅŸten atmaya karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± mücadeleyi talepleri karÅŸÄ±lanana kadar sürdüreceklerini söylüyor. “AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n. Sendika hakkÄ±mÄ±z tanÄ±nsÄ±n” ÅŸeklinde taleplerini sÄ±ralayan iÅŸçiler, dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

TARÄ°Åž direniÅŸine destek ziyaretleri sÃ¼rÃ¼yor

TARÄ°Åž direniÅŸi 7'nci gÃ¼nÃ¼nde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:57

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