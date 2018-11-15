Koruma kararÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, hukuk mÃ¼cadelesi veriyor

Jale Soydan, koruma kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen eski eÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Devletin kendisini koruyamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilçesinde, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Salih KapÄ±dere'nin (67) tabancayla vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±ÄŸÄ± avukat Jale Soydan (54), hakkÄ±nda koruma kararÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen devletin kendisini koruyamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davasÄ± açtÄ±. Ä°dare Mahkemesi'nin reddettiÄŸi kararÄ± Bölge Ä°dare Mahkemesi de onadÄ±. Benzer bir dava için Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin verdiÄŸi kararÄ± da emsal gösteren Soydan, hukuk mücadelesini sürdürmek için davayÄ± DanÄ±ÅŸtay'a taÅŸÄ±dÄ±.

VURDU, TUTUKLANDI, CEZAEVÄ°NDEN TEHDÄ°TLERE DEVAM ETTÄ°

KarÅŸÄ±yaka'da MaviÅŸehir Mahallesi'nde 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda meydana gelen olayda, hakkÄ±nda koruma kararÄ± bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çÄ±kÄ±p aracÄ±na binmek için otoparka doÄŸru yürürken boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Salih KapÄ±dere'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Salih KapÄ±dere'nin tabancasÄ±ndan çÄ±kan 13 kurÅŸundan 8'inin vücuduna isabet ettiÄŸi Jale Soydan, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Emekli iÅŸçi Salih KapÄ±dere, eski eÅŸinin öldüÄŸünü zannedip, bÄ±raktÄ±. Salih KapÄ±dere gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±. KarÅŸÄ±yaka 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teÅŸebbüs' suçundan yargÄ±lanan Salih KapÄ±dere, 17 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na mahkum oldu. Salih KapÄ±dere, bulunduÄŸu cezaevinden gönderdiÄŸi mektuplarda Jale Soydan’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, KapÄ±dere'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunmasÄ± nedeniyle savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. Salih KapÄ±dere bu davada da 1,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

ÖNCE YAÅžAM ÅžÄ°MDÄ° DE HUKUK MÜCADELESÄ° VERÄ°YOR

Eski eÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda 13 kurÅŸundan 8'inin vücuduna isabet etmesiyle aÄŸÄ±r yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesinde 45 gün yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±.Avukat Jale Soydan, Ä°zmir'in Dikili ilçesinde, ÅŸiddet gördüÄŸü eÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda öldürülen Selma Civek'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin, vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± koruyamadÄ±ÄŸÄ± için Türkiye'yi, tazminat ödemeye mahkum ettiÄŸi kararÄ± emsal gösterip, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davasÄ± açtÄ±. Ä°zmir 5'inci Ä°dare Mahkemesi, hem Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± hem de kendisini korumakla yükümlü polisin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± kusursuz bulup, Jale Soydan'Ä±n tazminat talebini reddetti. Mahkeme red gerekçesinde, Jale Soydan'Ä±n, eski kocasÄ± kendisini silahla tehdit ettiÄŸi sÄ±rada, 13 dakika boyunca polisi aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle koruma kararÄ± kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

DAVA DANIÅžTAY'A GÄ°TTÄ°

Ä°dare Mahkemesi'nin kararÄ±nÄ± temyiz eden Jale Soydan'Ä±n itirazlarÄ±na raÄŸmen Bölge Ä°dare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± onadÄ±. Bunun üzerine hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Jale Soydan, devletin kendisini yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurulara raÄŸmen koruyamadÄ±ÄŸÄ± için davayÄ± DanÄ±ÅŸtay'a taÅŸÄ±dÄ±. Jale Soydan, mücadelesine sonuç alÄ±ncaya kadar devam edeceÄŸini gerekirse Selma Civek davasÄ±nda olduÄŸu gibi AÄ°HM'e kadar gideceÄŸini söyledi. (Ä°zmir/DHA)

AÄ°HM, eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kadÄ±nÄ± koruyamayan TÃ¼rkiye'yi tazminata mahkum etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:30

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