BÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼yor: Ekim ayÄ±nda 5.4 TL milyar aÃ§Ä±k

GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda 3,3 milyar TL aÃ§Ä±k veren bÃ¼tÃ§e, bu yÄ±l aynÄ± ayda 5,4 milyar aÃ§Ä±k verdi. Ocak-ekim dÃ¶neminde ise 62,1 milyar TL aÃ§Ä±k verildi.

Merkezi yönetim bütçesi, ekim ayÄ±nda 5,4 milyar, ocak-ekim döneminde ise 62,1 milyar TL açÄ±k verdi.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ± Bütçe GerçekleÅŸmeleri Raporu'nu açÄ±klandÄ±.

Rapora göre 2017 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda 3,3 milyar TL açÄ±k veren bütçe, 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda 5,4 milyar TL açÄ±k verdi.

2017 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda 197 milyon TL faiz dÄ±ÅŸÄ± fazla verilmiÅŸ iken 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda 1,2 milyar TL faiz dÄ±ÅŸÄ± açÄ±k verildi.

Bütçe GerçekleÅŸmeleri Raporunda ÅŸu veriler yer aldÄ±:

â– "2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda bütçe gelirleri bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 17,6 oranÄ±nda artarak 62,1 milyar TL olmuÅŸtur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranÄ±nda artarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir."

â– "2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda vergi gelirleri geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 6,5 oranÄ±nda artarak 48,5 milyar TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranÄ±nda artarak 63,3 milyar TL olmuÅŸtur."

BÜTÇE OCAK-EKÄ°M 2018 DÖNEMÄ°NDE 62,1 MÄ°LYAR TL AÇIK VERDÄ°

â– "2017 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açÄ±k veren bütçe, 2018 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açÄ±k vermiÅŸtir."

â– "2017 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dÄ±ÅŸÄ± fazla verilmiÅŸ iken 2018 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde 2,5 milyar TL faiz dÄ±ÅŸÄ± fazla verilmiÅŸtir."

â– "2018 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 19,5 oranÄ±nda artarak 609 milyar TL olmuÅŸtur. Bütçe giderleri ise yüzde 23,3 oranÄ±nda artarak 671,1 milyar TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir."

â– "2018 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 17,9 oranÄ±nda artarak 507,9 milyar TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,7 oranÄ±nda artarak 606,4 milyar TL olmuÅŸtur." (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:36

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