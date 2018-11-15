DTK: Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yeri aÃ§Ä±klansÄ±n

DTK, Seyit RÄ±za'nÄ±n idam ediliÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne dair aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yeri aÃ§Ä±klansÄ±n' dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam ediliÅŸlerinin yÄ±l dönümüne iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Dersim KatliamÄ±'nÄ±n "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n ve Kürt halkÄ±nÄ±n hafÄ±zasÄ±ndan asla silinmeyeceÄŸi"nin belirtildiÄŸi açÄ±klamada binlerce Kürt kadÄ±nÄ±, genci ve yaÅŸlÄ±sÄ±nÄ±n katledildiÄŸi, on binlerin sürgünlere gönderilerek anayurtlarÄ±ndan zorla kopartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada, “Türkiye Cumhuriyeti asla kendi tarihi ve iÅŸlediÄŸi insanlÄ±k suçlarÄ±yla yüzleÅŸmemiÅŸtir. Alevi toplumu baÅŸta olmak üzere, tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n ve insanlÄ±ÄŸÄ±n beklentisi Türkiye Cumhuriyeti’nin, halkÄ±mÄ±za, alevi ve diÄŸer toplumlara karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarla gerçek manada yüzleÅŸilmesi, özür dilenmesi, Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yerlerinin bildirilmesi, tüm halklarÄ±n ve inanç topluluklarÄ±nÄ±n özgür, eÅŸit ve adil bir biçimde yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± garanti ve güvence altÄ±na alacak yeni bir sayfanÄ±n açÄ±lmasÄ±dÄ±r” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki benzeri diÄŸer katliamlarÄ±n da "Kürt halkÄ±na karÅŸÄ± geliÅŸtirilen inkar, imha ve asimilasyon politikalarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± ve derinleÅŸtirilmiÅŸ hali" olduÄŸuna vurgu yapÄ±lÄ±rken ÅŸu ifadelere yer verildi: “Pir Seyid RÄ±za’nÄ±n torunlarÄ±, ona ve dava arkadaÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, onlarÄ±n izinden yürümeyi bu büyük insani deÄŸerlerle anlamlandÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bir kez daha, Pir Seyid RÄ±za ve onun idam edilen dava arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸahsÄ±nda, katledilen bütün ÅŸehitlerimizi saygÄ±yla anÄ±yoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Dersim KatliamÄ±nÄ±nÂ Ã¼zerindenÂ 81 yÄ±l geÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:09

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