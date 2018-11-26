Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 189'a Ã§Ä±ktÄ±

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz ayÄ±ndan bu yana yaÅŸanan ebola salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 189'a yÃ¼kseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doÄŸusunda temmuz ayÄ± sonunda baÅŸlayan ebola salgÄ±nÄ±nda bugüne kadar 189 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KDC SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, eyaletinde baÅŸlayÄ±p Ituri eyaletine yayÄ±lan ebola salgÄ±nÄ± ile ilgili veriler yayÄ±mlandÄ±.

Son verilere göre salgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 412 kanamalÄ± ateÅŸi vakasÄ± görüldü. Bu kiÅŸilerden 365''inin ebola virüsü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Åžu ana kadar 189 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi salgÄ±nda, virüsü kapan 120 kiÅŸi iyileÅŸti.

AyrÄ±ca 412 kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan ancak ebola virüsünden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmeyen 47 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapÄ±lmadan defnedildiÄŸi için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda, bugüne kadar 35 bin 389 kiÅŸiye virüse karÅŸÄ± aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 08:12

www.evrensel.net