Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mler artÄ±yor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz ayÄ±ndan bu yana yaÅŸanan ebola salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 177'ye yÃ¼kseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doÄŸusunda temmuz ayÄ± sonunda baÅŸlayan ebola salgÄ±nÄ±nda 177 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KDC SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde baÅŸlayÄ±p Ituri eyaletine yayÄ±lan salgÄ±nda 341 kanamalÄ± ateÅŸli vaka görüldü. Bu kiÅŸilerden 303'ünün ebola virüsü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Åžu ana kadar 177 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi salgÄ±nda, virüse yakalanan 100'den fazla kiÅŸinin iyileÅŸtiÄŸi bildirildi.

AyrÄ±ca 341 kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan ancak ebola virüsünden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmeyen 38 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapÄ±lmadan defnedildiÄŸi için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda 30 bin 72 kiÅŸiye virüse karÅŸÄ± aÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

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