Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'tan Soylu'ya: KayyÄ±mlar hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n resmini Ã§izmiÅŸ

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde sÃ¶z alan HDP Milletvekili BeÅŸtaÅŸ, 'BakanlÄ±ÄŸa ayrÄ±lan artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ pay Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere deÄŸil gÃ¼venliÄŸedir' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçelerinin görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. Komisyon, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

ToplantÄ±, Bakan Süleyman Soylu'nun Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesine iliÅŸkin sunumuyla baÅŸladÄ±. Soylu, "Türkiye'nin güvenliÄŸiyle ilgili bütün dijital ve fiziki kabiliyetleri birbiriyle uyumlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Birbirlerini görmelerini saÄŸlÄ±yor, aralarÄ±nda veri transferi, hatta insan gücü ve ekipman transferine bile imkan veren çoklu bir yönetim modeline geçiyoruz." dedi.

HDP'LÄ° BEÅžTAÅž: HUZURSUZ BÄ°R SOYLU DÖNEMÄ°

Bütçe görüÅŸmelerinde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Bütçesi üzerine söz alan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, “Ä°çiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± tedavi edilmesi gereken bir problem” dedi. Bütçeden Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na ayrÄ±lan payÄ±n son iki yÄ±lda yüzde 60 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BeÅŸtaÅŸ, söz konusu bütçeye ayrÄ±lan payÄ±n, özgürlüklere deÄŸil güvenliÄŸe yatÄ±rÄ±m olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu belirtti.

Huzur ve refahÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BeÅŸtaÅŸ, “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgilere göre antidepresan kullanÄ±mÄ± yüzde 700 artmÄ±ÅŸ. Huzursuz, mutsuz bir Soylu döneminden geçiyoruz. Hak ihlallerinde, ölümlerde, kadÄ±na yönelik ÅŸiddette rekor artÄ±ÅŸ var. Ä°ktidardan yana olmayan herkes, düÅŸman hukuku anlayÄ±ÅŸÄ±yla terörize ediliyor” dedi.

‘NÜFUSUN YÜZDE 40’I, SEÇTÄ°KLERÄ° TARAFINDAN YÖNETÄ°LMÄ°YOR’

KonuÅŸmasÄ±nÄ± kayyÄ±m atanan belediyeler üzerinden sürdüren BeÅŸtaÅŸ, “Bizim belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za yöneltilen hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yolsuzluk suçlamalarÄ± algÄ± yönetimidir. KayyÄ±mlar halka karÅŸÄ± halk iradesinin gasbedildiÄŸi bir politikanÄ±n tezahürüdür. Ülke nüfusunun yüzde 40’Ä± kendi seçtikleri yöneticiler tarafÄ±ndan yönetilmiyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘BAKANLIÄžINIZ TAHÄ°R ELÇÄ°’DEN NE Ä°STÄ°YOR’

BeÅŸtaÅŸ, “Bu iktidarÄ±n en önemli uygulama alanlarÄ±ndan biri Kürt karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, teklik politikasÄ±. 54 kadÄ±n merkezinin kayyÄ±mlar eliyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Tahir Elçi’den ne istiyor. Tahir Elçi ParkÄ±’nÄ±n adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi kayyÄ±mlar. Ehmedê Xanî büstü yÄ±kÄ±ldÄ± kayyÄ±mlarca. 34 çocuÄŸun öldürüldüÄŸü Roboskî’de failler serbest, DiyarbakÄ±r’da Roboskî anÄ±tÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Yüzlerce örnek var” dedi.

‘KAYYIMLAR HIRSIZLIÄžIN RESMÄ°NÄ° ÇÄ°ZMÄ°ÅžLER’

KayyÄ±mlarÄ±n, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve yolsuzluÄŸun resmini çizdiÄŸini belirten BeÅŸtaÅŸ, “Dediniz ki kayyÄ±mlar önemli hizmetler yapÄ±yor, yolsuzluk yok. Bizim bu konudaki önergemiz reddedildi. KayyÄ±mlar yolsuzluÄŸun, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n resmini çizmiÅŸler. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Geçen hafta SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± açÄ±klandÄ±. SayÄ±ÅŸtayÄ±n iktidarÄ± koruma güdüsünü de göz önünde bulundurursanÄ±z durum çok vahim. KayyÄ±mlarÄ±n gelmesiyle belediyelerin borcu yüzde 85 artmÄ±ÅŸ, bu da SayÄ±ÅŸtayÄ±n tespiti. Yine Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±’nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre kayyÄ±mlara 2 milyar 197 milyon TL kredi ve hibe desteÄŸi verilmiÅŸ. KayyÄ±mlar halk iradesini gasbetmekle kalmamÄ±ÅŸ, borcu artÄ±rmÄ±ÅŸ, halka hizmet yerine kasalarÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettirmiÅŸ” ifadelerini kullandÄ±.

‘BELEDÄ°YELER YETMEDÄ°, MUHTARLIKLARA DA KAYYIM ATADINIZ’

MuhtarlarÄ±n yerine atanan kayyÄ±mlara iliÅŸkin de konuÅŸan BeÅŸtaÅŸ, “Siirt BaÄŸlÄ±ca köyünde 28 oy HDP’ye, 3 oy AKP’ye çÄ±kmÄ±ÅŸ. Demirkaya köyünde 60 oy HDP’ye 9 oy AKP’ye çÄ±kmÄ±ÅŸ. Bu iki örnek muhtarlara neden kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. Siz HDP’ye oy veren belediyelere kayyÄ±m atadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi muhtarlara da kayyÄ±m atÄ±yorsunuz. Seçim döneminde ne kadar vahim uygulamalarÄ±n olduÄŸunu da anlatabilirim. DüÅŸünün ki vali, müftü, kaymakam bir köye helikopterle gidip seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor. KayyÄ±m atanan belediyelerde kayyÄ±mlarÄ± da görevden aldÄ±nÄ±z. Silopi’de kayyÄ±m yardÄ±mcÄ±sÄ±, sonra da kaymakam yolsuzluktan görevden alÄ±ndÄ±. Bizim belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z boyun eÄŸmedikleri için, halktan yana politika yürüttükleri için rehin tutuluyorlar” dedi.

‘BAKAN TARAFINDAN CÄ°NAYETLER, Ä°ÅžKENCELER SAHÄ°PLENÄ°LÄ°YOR’

BeÅŸtaÅŸ, doÄŸrudan bakanlÄ±k tarafÄ±ndan doÄŸrulanan hak ihlallerinin olduÄŸunu söyleyerek, “GeçmiÅŸte devlet, hükümet faili meçhulleri reddeder, sahiplenmezdi. Ama bu dönem bizzat bakan tarafÄ±ndan cinayetler, iÅŸkenceler sahipleniliyor, cezasÄ±zlÄ±k özendiriliyor. Suruç meselesi çok vahim. Hastanede herkesin gözü önünde cinayet iÅŸlendi. 3 kiÅŸi (ÅženyaÅŸar ailesi) vahÅŸice öldürüldü ve ÅŸu ana kadar tek kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±. Bu da yetmemiÅŸ gibi milletvekilinin kardeÅŸine devlet töreni yapÄ±ldÄ±. DiÄŸer tarafta gaz bombalarÄ± eÅŸliÄŸinde cenaze töreni yapÄ±ldÄ±. Bu pervasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tarif edeceÄŸim bir dil yok. Bununla da kalmadÄ±nÄ±z, DiyarbakÄ±r Ä°HD, MAZLUM-DER, Baro; hepsini terörist ilan ettiniz. Siz böyle bir ÅŸey yapamazsÄ±nÄ±z. Baro baÅŸkanÄ± ve yönetimini avukatlar belirler. Bütün sivil toplumun yönetimini oradaki üyeler belirler” diye konuÅŸtu.

BÄ°R ZAMAN CUMARTESÄ° ANNELERÄ° 'ANNELERÄ°NÄ°Z'DÄ°

KonuÅŸmasÄ±nda Cumartesi Anneleri’nin yasaklanan eylemlerine de deÄŸinen BeÅŸtaÅŸ, “Cumartesi Anneleri'ne yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± biliyoruz. Size yüz yüze sormak istiyorum: EvlatlarÄ±nÄ±n kemiklerini arayan annelerden devlete nasÄ±l bir tehdit gelebilir? Siz nasÄ±l bir hadle onlara paçoz diyorsunuz? Bu insanlar kaçÄ±rÄ±ldÄ±lar, öldürüldüler, cenazeleri yok. Böyle bir dil annelere nasÄ±l yöneltilebilir? ZamanÄ±nda Berfo Ana CumhurbaÅŸkanÄ± ile görüÅŸtü; o zaman ‘annelerimiz’di, ÅŸimdi ‘paçoz’a dönüÅŸtü. Bu dil sizin siyasi yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n ürünü” ÅŸeklinde ifadeler kullandÄ±.

‘TEDAVÄ° EDÄ°LMESÄ° GEREKEN BÄ°R PROBLEM’

BeÅŸtaÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: Bizim EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za yönelik dilinizi nasÄ±l açÄ±klayayÄ±m bilemiyorum. SayÄ±n Pervin Buldan, sizin basÄ±na yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tehdidiniz karÅŸÄ±sÄ±nda itidalli bir dil kurdu. Siz Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi olan, 20 milyonluk nüfusu temsil eden bir ÅŸahsiyete yönelik bu tehdit dilini hangi yetkiyle kullanÄ±yorsunuz? SayÄ±n Pervin Buldan halkÄ± temsil ediyor. Bu saldÄ±rganlÄ±k gösterisi, bÄ±rakÄ±n normal bir ülkede bakanlÄ±k yapmayÄ±, kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problem. Biz sizinle hep görüÅŸürdük, telefonlarÄ±mÄ±za çÄ±kardÄ±nÄ±z. O tehdidinizden sonra hiçbir HDP milletvekili sizi aramadÄ± çünkü siz tarafsÄ±z bir bakan deÄŸilsiniz, olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ilan ettiniz. 'HDP benim karÅŸÄ±mda' dediniz. O yüzden sorunlarÄ± talep konusu bile yapmÄ±yorsunuz.

‘BÄ°R DE MEZARLIK MESELESÄ° VAR’

"Bir de mezarlÄ±k meselesi var. Bundan mutluluk duymayÄ±n, üzülün. Tatvan’da 267 cenaze mezarlardan çÄ±karÄ±ldÄ±. Türkiye tarihinde mezarlardan çÄ±karÄ±lÄ±p gönderilen, ailelerin kemiklerin peÅŸine düÅŸtüÄŸü baÅŸka bir örnek yok. Ölü üzerinden hüküm kalkar. Ölüler arasÄ±nda bile eÅŸitsizlik yaratan, mezarlÄ±klarÄ± yÄ±kan, bombalayan, taziyelere gaz bombasÄ± atan bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Bir de bakan ‘O sahte mezarlar ÅŸimdi nerede?’ diyor. MezarÄ±n sahtesi nasÄ±l oluyor?”

Mecliste bu hafta bÃ¼tÃ§e mesaisi sÃ¼recek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 16:39

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