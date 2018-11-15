Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§elerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda baÅŸladÄ±.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçelerinin görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. Komisyon, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

ToplantÄ±da, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± bütçeleri de ele alÄ±nacak.

ToplantÄ±, Bakan Süleyman Soylu'nun Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesine iliÅŸkin sunumuyla baÅŸladÄ±. (AA)

Mecliste bu hafta bÃ¼tÃ§e mesaisi sÃ¼recek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:43

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