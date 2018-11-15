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FotoÄŸraf: AA
Bursa'da tarihi Kayhan Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda yangÄ±n
15 KasÄ±m 2018 10:35
Osmangazi ilÃ§esinde tarihi Kayhan Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Bursa'nÄ±n merkez Osmangazi ilçesindeki Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Kayhan ÇarÅŸÄ±sÄ±'nda 2 katlÄ± metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
KÄ±sa sürede büyüyen ve çevredeki binalarÄ± tehdit eden yangÄ±n nedeniyle bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ekibi gönderildi. (Bursa/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:00
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