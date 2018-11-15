Fitchâ€™ten TÃ¼rkiyeâ€™ye resesyon uyarÄ±sÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, TÃ¼rkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ± iÃ§in reel bÃ¼yÃ¼me oranÄ± tahminlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Türkiye ekonomisine dair 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini aÅŸaÄŸÄ± çeken Fitch, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dÄ±ÅŸ finansman koÅŸullarda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir ÅŸok yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ± için reel büyüme oranÄ± tahminlerini düÅŸürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açÄ±kladÄ±. Daha önceki tahminler sÄ±rasÄ±yla yüzde 4.1 ve yüzde 3 idi.

Dünya gazetesinin haberine göre Fitch, GeliÅŸmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu'nda kredi arzÄ±nÄ±n daralmasÄ± ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hÄ±zlÄ± yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

2019 için aÅŸaÄŸÄ± yönlü riskler beklediklerini vurgulayan kuruluÅŸ, büyüme tahminini 1.9’luk daralma olarak ÅŸekilde revize etti.

KuruluÅŸ, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dÄ±ÅŸ finansman koÅŸullarda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir ÅŸok yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasÄ±lanÄ±n (GSYÄ°H) iki veya daha fazla çeyrek yÄ±llÄ±k periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandÄ±rÄ±lÄ±r. Uzun bir resesyon ekonomik çöküÅŸü ifade eder.

AÄŸustos ayÄ±nda iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11,1'e yÃ¼kseldi

MOODY'S 2019'DA KÜÇÜLME BEKLÄ°YOR

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's de Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2 oranÄ±nda daralmasÄ±nÄ± beklediÄŸini açÄ±kladÄ±. Moody's, Türkiye'de ekonomik aktivitenin ciddi ÅŸekilde yavaÅŸlamasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

Afrika'nÄ±n bazÄ± bölümleri ve Türkiye için görünümün "negatif", Orta DoÄŸu için ise "karÄ±ÅŸÄ±k" olduÄŸunu vurgulayan kredi derecelendirme kuruluÅŸu; Türkiye'nin tÄ±rmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'de yüzde 1,5 büyümesini bekleyen Moody's, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Moody's ayrÄ±ca, global kredi ÅŸartlarÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l, küresel büyümenin yavaÅŸlamasÄ±na, finansal piyasa oynaklÄ±klarÄ±nÄ±n devam etmesine, faiz artÄ±ÅŸlarÄ±na, ticarette korumacÄ± politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tÄ±rmanmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak geliÅŸmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceÄŸini kaydetti.

Türkiye’de aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlayan kur, faiz enflasyon ÅŸoku Ekim ayÄ± itibariyle krize yani ekonomik küçülmeye dönüÅŸtü. Hükümet üç yÄ±llÄ±k Yeni Ekonomi ProgramÄ±nda büyüme hedefini 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak öngördüklerini açÄ±kladÄ±. ‘Enflasyonla topyekün mücadele’ baÅŸlatÄ±lsa da kampanyalara raÄŸmen ekim ayÄ±nda yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 25,24’e yükseldi ve enflasyon son 15 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Albayrak 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Vaat Ã§ift haneli iÅŸsizlik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:55

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