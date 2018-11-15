Avusturya vatandaÅŸÄ± HÃ¼lya YÄ±lmaz 2 ay Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, GGMâ€™ne gÃ¶nderildi. YÄ±lmaz kanser hastasÄ± ve tedavisine devam edemiyor.

Avusturya vatandaÅŸÄ± Hülya YÄ±lmaz (48), bir ihbar sonucu 8 Eylül’de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mahkemenin hakkÄ±nda verdiÄŸi 6 aylÄ±k “idari gözetim kararÄ±” doÄŸrultusunda HarmandalÄ± Geri Gönderme Merkezi’ne konuldu. AvukatÄ±, hakkÄ±nda hiçbir somut suçlama bulunmayan müvekkilinin kanser hastasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen tedavisinin dahi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

90'lÄ± yÄ±llarda ailesi ile birlikte MuÅŸ'un Varto ilçesinden Avusturya'ya göç edip, uzun yÄ±llardÄ±r vatandaÅŸÄ± olduÄŸu bu ülkede yaÅŸayan 48 yaÅŸÄ±ndaki Hülya YÄ±lmaz, yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etmek için geçtiÄŸimiz yaz 3 çocuÄŸu ile birlikte Türkiye'ye geldi. 8 Eylül günü Avusturya'ya geri dönmek üzere Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±na gelen YÄ±lmaz, hakkÄ±nda "ihbar" olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, hemen ertesi günü çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ancak Avusturya'ya gitmeye hazÄ±rlanan YÄ±lmaz, mahkemenin "Kamu güvenliÄŸi için tehlike oluÅŸturduÄŸu ve kaçma tehlikesi bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla hakkÄ±nda verdiÄŸi 6 aylÄ±k “Ä°dari Gözetim KararÄ±” doÄŸrultusunda 10 Eylül günü yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve "prosedür gereÄŸi" denilerek, HarmandalÄ± Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) yerleÅŸtirildi.

“YurtdÄ±ÅŸÄ± Terör Suçlusu (YTS)” iddiasÄ±yla iki ayÄ± aÅŸkÄ±n süredir geri gönderme merkezinde tutulan YÄ±lmaz’Ä±n, kanser hastasÄ± olmasÄ± nedeniyle zor günler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YÄ±lmaz’Ä±n durumu hakkÄ±nda bilgi veren avukatÄ± Zafer Ä°ncin, müvekkili hakkÄ±nda alÄ±nan “Ä°dari Gözetim KararÄ±”nÄ± sonradan öÄŸrendiÄŸini belirtti.

Ä°ncin, "YÄ±lmaz aslÄ±nda herhangi bir dayanaÄŸÄ± olmayan suçlamalar ile yargÄ±lanÄ±yor. GGM'deki yetkililer, bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne baÅŸvuru yapabileceÄŸimi söyledi. AslÄ±nda müvekkilimin yurtdÄ±ÅŸÄ±na gitmesinde herhangi bir engel görmeyen mahkeme, farklÄ± bir tutum aldÄ±. Müvekkilimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvuru talebi de reddedildi. Tamamen keyfi bir ÅŸekilde Türkiye ve Avusturya hükumetinin arasÄ±ndaki gerilimden kaynaklÄ± GGM'de tutulduÄŸunu düÅŸünüyorum. Çünkü buna benzer baÅŸka Avusturya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da Ä°zmir, Ä°stanbul ve diÄŸer illerde bulunan GGM’lerde tutulduklarÄ±nÄ± biliyoruz" diye konuÅŸtu.

'KONTROLLERÄ°NÄ°N YAPILMASI GEREKÄ°R'

Avukat Ä°ncin, tamamen hukuksuzca tutulduÄŸunu belirttiÄŸi müvekkilinin çok ciddi saÄŸlÄ±k problemleri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±. Boyun bölgesinde tümör bulunup, kanser hastasÄ± olan müvekkilinin yine yüzde 62 oranÄ±nda engelli raporu bulunduÄŸunu paylaÅŸan Av. Ä°ncin, müvekkilinin durumu ve ailesi hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi: "Müvekkilimin düzenli ÅŸekilde kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± gerekir. Bu kapsamda kendisinin Türkiye'de bulunmasÄ± çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol açÄ±yor. Bu konuda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve gerekli kurumlara da yazÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Maalesef hala bu yazÄ±larÄ±mÄ±za ve taleplerimize karÅŸÄ±lÄ±k alamadÄ±k. Åžu an HarmandalÄ± GGM'de benzer durumda olan ve 1 yÄ±ldan daha fazladÄ±r burada tutulan insanlar var. Bu durum tamamen idarenin keyfine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Müvekkilim ÅŸuan Türkiye'de tutulduÄŸu için Avusturya'daki iÅŸini kaybetti. ÇocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi aksadÄ±. Üniversite okuyan bir kÄ±zÄ± var. Annesi yanlarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± için üniversiteye ara verdi ve kardeÅŸleri ile ilgileniyor."

‘KOÅžULLAR CEZAEVÄ°NDEN DAHA AÄžIR’

GGM'lerde kalanlara cezaevinden daha aÄŸÄ±r koÅŸullar dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Ä°ncin, özellikle HarmandalÄ± GGM'de çok ciddi hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Söz konusu bu merkezlerin mutlaka denetlenmesi gerektiÄŸini söyleyen Ä°ncin, "Orada bulunanlara hiçbir temizlik malzemesi verilmiyor, yataklar ve çarÅŸaflar yine eski ve yÄ±rtÄ±k. Orada kalan insanlar kabul edilemez ÅŸartlarda yaÅŸÄ±yor. GGM'de görev yapan özel güvenlik görevlileri, adeta gardiyan gibi görev yapÄ±yor. Doktor yok, saÄŸlÄ±k ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±yor. Daha önce çocuklar için süt getirilirken, artÄ±k oda getirilmiyor. Bu konuda Türkiye uluslararasÄ± alanda ciddi fonlar ve para yardÄ±mlarÄ± almalarÄ±na raÄŸmen pratikte herhangi bir yardÄ±m yapmÄ±yor" diye konuÅŸtu.

RANDEVU TALEBÄ°NE YANIT VERÄ°LMEDÄ°

YaÅŸanan bu hak ihlallerine iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) üzerinden Ä°zmir ValiliÄŸi'nden randevu talebinde bulunduklarÄ±nÄ± da belirten Av. Ä°ncin, ancak bu taleplerine dair geri dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. (MA)

'HarmandalÄ± Geri GÃ¶nderme Merkeziâ€™nde neler oluyor?'

OHAL mÃ¼ltecileri de etkiledi, kolayca geri gÃ¶nderiliyorlar

Geri gÃ¶nderme merkezlerindeki hak ihlalleri raporlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

GGMâ€™lerin koÅŸullarÄ± â€˜gÃ¶nÃ¼llÃ¼â€™ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri doÄŸuruyor

www.evrensel.net