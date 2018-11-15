AÄŸustos ayÄ±nda iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11,1'e yÃ¼kseldi

AÄŸustos ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 0,5'lik artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 11,1 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

TÜÄ°K verilerine göre aÄŸustos ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 11,1 olarak açÄ±klandÄ±. Resmi rakamlara göre iÅŸsizlik oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 0,5 olurken iÅŸsiz sayÄ±sÄ±na 265 bin kiÅŸi daha eklendi ve bu sayÄ± 3 milyon 670 kiÅŸi oldu. Genç nüfusta iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n ise yüzde 20,8 olduÄŸu bildirildi.

2018 AÄžUSTOS AYI Ä°ÅžGÜCÜ Ä°STATÄ°STÄ°KLERÄ°

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ± Ä°ÅŸgücü Ä°statistikleri verisini açÄ±kladÄ±.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 266 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 670 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,5 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 0,4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 13,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaÅŸ) iÅŸsizlik oranÄ± 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 20,8 olurken,15-64 yaÅŸ grubunda bu oran 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 11,4 olarak gerçekleÅŸti.

Ä°STÄ°HDAM ORANI

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 490 bin kiÅŸi artarak 29 milyon 318 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0,3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 48,3 oldu.

Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 256 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 745 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarÄ±m, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,1’i inÅŸaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldÄ±. Önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 1,3 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0,8 puan azalÄ±rken, sanayi sektörünün payÄ± 0,6 puan, hizmet sektörünün payÄ± 1,4 puan arttÄ±.

Ä°ÅžGÜCÜNE KATILIM ORANI

Ä°ÅŸgücü 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 756 bin kiÅŸi artarak 32 milyon 989 bin kiÅŸi, iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0,6 puan artarak yüzde 54,3 olarak gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre; erkeklerde iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 74,1, kadÄ±nlarda da 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 34,9 olarak gerçekleÅŸti.

KAYIT DIÅžI ÇALIÅžAN ORANI

AÄŸustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

KAMU Ä°STÄ°HDAMI

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n derlediÄŸi verilere göre, 2018 yÄ±lÄ± III. döneminde toplam kamu istihdamÄ± 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 20,2 oranÄ±nda artarak 4 milyon 296 bin kiÅŸi oldu. Bu artÄ±ÅŸta, daha önce kamu istihdamÄ±nda yer almayan taÅŸeronlarÄ±n kamu çalÄ±ÅŸanÄ± statüsüne (sürekli iÅŸçi) geçmesi etkili oldu.

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°STÄ°HDAM ORANI

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam bir önceki döneme göre 151 bin kiÅŸi artarak 28 milyon 891 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± 0,2 puan artarak yüzde 47,6 oldu.

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 57 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 627 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,2 puan artarak yüzde 11,2 oldu.

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0,3 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleÅŸti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, sanayi sektöründe 27 bin, inÅŸaat sektöründe 4 bin, hizmet sektöründe 156 bin kiÅŸi artarken, tarÄ±m sektöründe 36 bin kiÅŸi azaldÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Meclis Ã§atÄ±sÄ±nda iÅŸsizlik isyanÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:24

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