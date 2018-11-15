TÃ¼rkiye soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girdi

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Dersim, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ve Bayburt'ta kar sebebiyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabaha kadar hava, Bingöl'de yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yüksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Dersim ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan diÄŸer illerde ise parçalÄ± ve çok bulutlu geçecek.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarÄ±n deÄŸiÅŸik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus beklendiÄŸinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ±, ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekiyor.

TÜRKÄ°YE GENELÄ°NDE HAVA KAPALI

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye genelinde hava parçalÄ± ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi, BatÄ± Karadeniz, Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Antalya, Ankara, EskiÅŸehir, Bingöl, MuÅŸ ve ÅžÄ±rnak çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Genellikle yaÄŸmur, BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda saÄŸanak, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°stanbul, BalÄ±kesir'in kuzey kÄ±yÄ±larÄ±, Antalya'nÄ±n doÄŸu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Erzurum, Kars, AÄŸrÄ± ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki yüksek kesimlerde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

AyrÄ±ca; bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sürdüÄŸü; Ä°zmir ve AydÄ±n ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor.

DOÄžU KARADENÄ°Z'DE KAR ETKÄ°LÄ° OLUYOR

DoÄŸu Karadeniz'de, soÄŸuk hava dalgasÄ±yla beraber gelen kar, birçok ili etkilemeye baÅŸladÄ±. Etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 45 köy yolunun kapandÄ±ÄŸÄ± Bayburt'ta okullar tatil edilirken, GümüÅŸhane'de de 80 köy yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.

DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n düÅŸmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer saÄŸanak etkili olurken, yaÄŸÄ±ÅŸlar yüksek rakÄ±mlÄ± bölgelerde kara dönüÅŸtü. Bayburt'ta yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir günlüÄŸüne ara verildi.

Bölgede gece boyu süren kar nedeniyle Rize-Erzurum sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ovit DaÄŸÄ± ile Kop DaÄŸÄ± geçitlerinde de ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±.

AÇ KALAN TÄ°LKÄ°LER EVLERDE YÄ°YECEK ARADI

FotoÄŸraf: DHA

Bölgede etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hayvanlarÄ±n yüksek kesimlerdeki ormanda yiyecek bulmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Trabzon'un Hayrat ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler MesoraÅŸ YaylasÄ±'ndaki evlerde yiyecek aradÄ±. Tilkilerin bu anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.

Rize’de etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ÇamlÄ±hemÅŸin ilçesine baÄŸlÄ± YukarÄ± Kavrun YaylasÄ±'nda bazÄ± derelerin donduÄŸu görüldü.

DOÄžU ANADOLU'DA 270 KÖY YOLU KAPANDI

DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde 270 köy yolu kardan kapandÄ±. Tipi ÅŸeklinde yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle meteoroloji, vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmasÄ± konusunda uyardÄ±.

Meteoroloji 12'nci Bölge MüdürlüÄŸü'nün uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± giderek etkisini arttÄ±rdÄ±. Yeni güne karla uyanan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, ve AÄŸrÄ±lÄ± vatandaÅŸlar, kardan kapanan ev ve iÅŸ yerlerinin önünü temizledi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Erzincan'da 140, Kars'ta 71, MuÅŸ'ta 32, Ardahan'da 18, AÄŸrÄ±'da ise 9 olmak üzere toplam 270 köy yolunun merkezlerle olan baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi. Ä°l Özel Ä°daresi ekipleri kapanan köy yollarÄ±nÄ± açmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

FotoÄŸraf: DHA

ILGAR DAÄžI GEÇÄ°DÄ°NDE KAR KALINLIÄžI 30 SANTÄ°METREYE ULAÅžTI

Ardahan kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 5 santimetreye ulaÅŸtÄ±. SabahÄ±n erken saatlerinde okula giden öÄŸrenciler ise okul bahçesinde bol bol kartopu oynayarak karÄ±n keyfini çÄ±kardÄ±lar. SÄ±cak havalara aldanÄ±p göç etmeyen iki leylek kar altÄ±nda kaldÄ±. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde elektrik direÄŸi üzerinde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvasÄ±nÄ± terk etmedi. Ardahan'Ä±n Posof ilçesinde ise sabaha karÅŸÄ± baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santime ulaÅŸtÄ±. Posof- Damal karayolu Ilgar DaÄŸÄ± geçidinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 santime ulaÅŸtÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±. AÄŸaçlarÄ±n sararmÄ±ÅŸ yapraklarÄ± ve meyveleri karla buluÅŸunca renkli görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Toplanmayan elmalarda kar altÄ±nda kaldÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar karÄ±n bolluk ve bereket olduÄŸu söylerken bazÄ± vatandaÅŸlar ise yaÄŸan karÄ±n 6 ay gibi bir süre çile oluÅŸturduÄŸunu belirtiler.

FotoÄŸraf: DHA

Erzincan'da ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ergan DaÄŸÄ± KÄ±ÅŸ SporlarÄ± ve DoÄŸa Turizm Merkezi'nde birbirinden güzel görüntüler oluÅŸturdu. Deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliÄŸindeki Ergan DaÄŸÄ±'nda kartpostallÄ±k manzarayÄ± görenler, karÄ±n keyfini fotoÄŸraf çektirerek çÄ±kardÄ±lar.

SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DAHA AZALACAK

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge MüdürlüÄŸü, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla devam edeceÄŸini bildirdi. Bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgar olacaÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, sÄ±caklÄ±klarÄ±n 5 ila 8 derece azalacaÄŸÄ± açÄ±kladÄ±. Uzmanlar, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar, görüÅŸ mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayÄ± gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

BÄ°TLÄ°S'TE KAR YAÄžIÅžI

Bitlis'te dün baÅŸlayan yaÄŸmur, gece yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 3 santimetreye ulaÅŸÄ±rken, yüksek kesimlerde 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gün boyunca devam edeceÄŸini, önümüzdeki 2 gün boyunca da aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklediklerini duyurdu. Kar yaÄŸÄ± ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise KarayollarÄ± ekipleri karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Dersim ve Bayburt'ta eÄŸitime kar tatili

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:41

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