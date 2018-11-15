LeBron James, NBA tarihinin en Ã§ok sayÄ± atan 5. oyuncusu oldu

Los Angeles Lakers'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bÄ±raktÄ± ve NBA tarihinin en Ã§ok sayÄ± kaydeden 5. oyuncusu oldu.

NBA’de Los Angeles Lakers formasÄ± giyen LeBron James, Wilt Chamberlain’i geçerek lig tarihinin en çok sayÄ± atan beÅŸinci oyuncusu oldu.

Lakers’Ä±n Staples Center’da Portland Trail Blazers’Ä± 126-117 yendiÄŸi maçta 44 sayÄ± 10 ribaunt 9 asistle oynayan James, sezonun en iyi maçÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± müsabakanÄ±n bitimine 3 dakika 55 saniye kala kaydettiÄŸi basketle Chamberlain’i geçmeyi baÅŸardÄ±. 33 yaÅŸÄ±ndaki James böylece kariyerinin 16. sezonunda 31 bin 425 sayÄ±ya ulaÅŸtÄ±.

NBA tarihinin en çok sayÄ± atan oyuncularÄ± sÄ±ralamasÄ±nda James’in önünde, dördüncü sÄ±rada Michael Jordan bulunuyor. Jordan’Ä±n 32 bin 292 sayÄ±sÄ± var. ESPN’in haberine göre eÄŸer James, maç kaçÄ±rmaz ve 26,4’lük sayÄ± ortalamasÄ±nÄ± korursa ocak ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Jordan’Ä± geçebilir.

Listenin zirvesinde Kareem Abdul-Jabbar yer alÄ±yor. Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers formalarÄ± giyen Abdul-Jabbar’Ä±n toplamda 38 bin 387 sayÄ±sÄ± var. Ä°kinci sÄ±radaki Karl Malone’un 36 bin 928, üçüncü sÄ±radaki Kobe Bryant’Ä±n ise 33 bin 643 sayÄ±sÄ± bulunuyor.

NBA tarihinin en çok sayÄ± atan oyuncularÄ± listesinin ilk 6’sÄ±nda yer alan isimlerden beÅŸi Los Angeles Lakers formasÄ± giymiÅŸ yÄ±ldÄ±zlardan oluÅŸuyor. Listedeki tek istisna kariyeri boyunca yalnÄ±zca Chicago Bulls ve Washington Wizards'ta oynayan Michael Jordan. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

33 yaÅŸÄ±na giren LeBron James hakkÄ±nda 33 madde

LeBron James, Los Angeles Lakers'a imza attÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 09:28

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