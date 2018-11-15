Crispino maÄŸazalarÄ±nÄ±n sahibi GÃ¼ltekin silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Crispino maÄŸazalarÄ±nÄ±n sahibi Ali RÄ±za GÃ¼ltekin, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta, Crispino maÄŸazalarÄ±nÄ±n sahibi Ali RÄ±za Gültekin(57), silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay, çarÅŸamba akÅŸamÄ± saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n son katÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, kumarhane olarak iÅŸletildiÄŸi öÄŸrenilen bir mekanda Crispino giyim maÄŸazalarÄ±nÄ±n sahibi Ali RÄ±za Gültekin, silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BaÅŸÄ±na tek kurÅŸun isabet eden Gültekin hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gültekin'in cenazesi incelemelerin sona ermesinin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SALDIRGANLARIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ° BELÄ°RLENDÄ°

3 saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi belirlendi. Polis, Gültekin'i vuran kiÅŸilerin Mustafa B., RÄ±dvan D. ve Sergen G. olduÄŸunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldÄ±rganlar her yerde aranÄ±rken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.

POLÄ°S KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜÅžLER

Cinayet sÄ±rasÄ±nda Gültekin'in beraberinde resmi polis korumasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. SavcÄ±lÄ±k, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarÄ±na incelenmek üzere el koydu. Olay anÄ±nda içeride bulunan 21 kiÅŸi de ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü.

Gültekin'in sahibi olduÄŸu Crispino maÄŸazalarÄ± 1999 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸtu. 2012 yÄ±lÄ±nda Gültekin Grup bünyesine katÄ±lan maÄŸazalarÄ±n sayÄ±sÄ±, yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla artmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:55

www.evrensel.net