Selvi: Ak Parti'de siyaset yapmamÄ±ÅŸ isimlere teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

HÃ¼rriyet YazarÄ± Abdulkadir Selvi, AKP'nin yerel seÃ§imde partide bugÃ¼ne kadar siyaset yapmamÄ±ÅŸ isimlere teklif gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

Hürriyet YazarÄ± Abdulkadir Selvi, 2019 yerel seçimlerine iliÅŸkin kulis bilgilerine dayanan köÅŸe yazÄ±sÄ±nda "AK Parti’de ilginç bir ÅŸey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamÄ±ÅŸ isimlerden kazanma ÅŸansÄ± olanlara teklif götürülüyor" dedi.

Selvi'nin "Muhalefet cephesinde ne olur, AK Parti’nin sürprizleri neler?" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda ilgili bölüm ÅŸöyle:

"Peki, Ak Parti’de ne oluyor? CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da tüm illerle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ilk ayaÄŸÄ± tamamlandÄ±. Yeniden aday gösterilmeyecek belediye baÅŸkanlarÄ± tespit edildi. Bu hafta sonu yapÄ±lacak olan temayül yoklamasÄ± ve komisyonlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ikinci tur çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n AK Parti heyetine “En büyük parti biziz. En güçlü parti biziz. Belediyecilik bizim iÅŸimiz. En iyi sonucu alacak ÅŸekilde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” dediÄŸi söyleniyor. Bu arada AK Parti’de ilginç bir ÅŸey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamÄ±ÅŸ isimlerden kazanma ÅŸansÄ± olanlara teklif götürülüyor. Bir parti yöneticisi, “Bilinen isimler dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±dan çok sürpriz isimler var. AçÄ±klandÄ±ÄŸÄ± zaman ‘Tamam, bu çok doÄŸru bir isim’ denilecek kiÅŸilerle görüÅŸüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin” dedi.

Sürprizler ne acaba? Åžimdi bunu duyan bir gazeteci uyuyabilir mi?"

AKP'de 2019 Mahalli Ä°dareler Seçimleri belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±, 16 KasÄ±m Cuma 17.00’ye kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Abdulkadir Selvi önceki köÅŸe yazÄ±larÄ±nda adaylÄ±k için kulislerde Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Numan KurtulmuÅŸ ve Mehmet Özhaseki'nin isimlerinin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu isimleri konuÅŸtukça AK Parti cephesinde 'Sürprizler olabilir' uyarÄ±sÄ±nÄ± alÄ±yorum" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±

ErdoÄŸanâ€™a sunulan yerel seÃ§im anketinden 4 isim Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 08:56

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