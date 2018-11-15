Gencebay: Her devrin adamÄ± deÄŸilim, devleti iyi yÃ¶neteni severim

Orhan Gencebay, 'Her devrin adamÄ±' olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtiriye 'Bu bukalemunluktur bana yakÄ±ÅŸmaz' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ÅžarkÄ±cÄ± Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket AydÄ±n'Ä±n sunduÄŸu 40 programÄ±na katÄ±ldÄ±. Gencebay, kendisine yöneltilen 'her dönemin adamÄ±' eleÅŸtirisine "Bizi yöneten iktidardÄ±r. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkÄ±mÄ±zdÄ±r. HalkÄ±ma olan saygÄ±mdan dolayÄ± o iktidarÄ± da severim" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Gencebay bunun "Bukalemunluk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyerek "Süleyman BabamÄ±za, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardÄ±. Hepsiyle de biz yakÄ±n görüÅŸürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim ÅŸükranÄ±m var" ifadelerini kullandÄ±. Gencebay, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä± da çok eskiden tanÄ±yÄ±p sevdiÄŸini belirtti.

Gencebay, "Arif SaÄŸ'Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±'na ÅŸikayet ettiniz mi?" sorusuna ise "Ä°spiyonculuÄŸu sevmem. "MESAM'da olan olumsuzluklar yüzünden geçici yönetim gelmiÅŸtir. Girmek istemiyorum bu konuya" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Buket AydÄ±n'Ä±n Gencebay'a sorularÄ± ve aldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tlar ÅŸöyle:

"Size her dönemin adamÄ± denilince neden kÄ±zÄ±yorsunuz?"

Bu bukalemunluktur, bana yakÄ±ÅŸmaz. Bizi yöneten iktidardÄ±r. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkÄ±mÄ±zdÄ±r. HalkÄ±ma olan saygÄ±mdan dolayÄ± o iktidarÄ± da severim. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsÄ±n. Ä°ktidarÄ±n görevini iyi yapmasÄ± için bana düÅŸen bir görev varsa ben de o görevi seve seve ÅŸerefle yaparÄ±m. Bunu herkes böyle düÅŸünmeli. Bu bukalemunluk anlamÄ±na gelmez. Süleyman BabamÄ±za, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardÄ±. Hepsiyle de biz yakÄ±n görüÅŸürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim ÅŸükranÄ±m var. DoÄŸru olana, iyi hizmet verene boynum kÄ±ldan incedir. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanÄ±rÄ±m, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve maÄŸdurun yanÄ±nda olduÄŸunu biliyorum. Dünya çapÄ±nda harika ÅŸeyler yapÄ±yor, Allah razÄ± olsun. DiÄŸer yapanlardan da Allah razÄ± olsun. Åžu anda Tayyip Bey vardÄ±r. Sonra ülkemize bir baÅŸka görevli gelirse orada da sahip çÄ±kacaÄŸÄ±m.

"Arif SaÄŸ'Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±'na ÅŸikayet ettiniz mi?"

Åžu bilgiyi vereyim, MESAM'a kayyum deÄŸil, geçici yönetim atandÄ±. Bunun nedeni de MESAM'Ä± teftiÅŸ eden müfettiÅŸlerin verdiÄŸi raporlardÄ±. O raporlarda MESAM'da yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlÄ±klar yüzünden geçici yönetimi bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kesinlikle böyle deÄŸildir, ispiyonculuÄŸu da sevmem. MESAM'Ä±n daha iyi olmasÄ± için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde MESAM'da olan olumsuzluklar yüzünden geçici yönetim gelmiÅŸtir. Girmek istemiyorum bu konuya.

"Arif SaÄŸ ile aranÄ±zda ne geçti de 55 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za mal oldu?"

Ä°sim zikretmek istemiyorum ama insan çok deÄŸer verdiÄŸi birilerini kaybedince üzülür. Ben de üzüldüm ama bu benim yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey deÄŸil, kaybeden ben deÄŸilim. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 08:24

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