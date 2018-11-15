ABD: Suriye'de IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸ birkaÃ§ ay iÃ§inde bitecek

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye Ã–zel Temsilcisi Jeffrey: Suriye'de IÅžÄ°Dâ€™e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde sona ermesini bekliyoruz.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n birkaç ay içinde sona ermesini beklediklerini söyledi.

Jeffrey, IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n bitmesi sonrasÄ± ABD güçlerinin bölgede kalmaya devam edeceÄŸini, bunun gerekçesinin de grubun kendini toparlamasÄ±na izin vermemek olduÄŸunu söyledi.

Suriye'deki Ä°ran güçlerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluÅŸturduÄŸunu belirten Jeffrey, bu birliklerin ülkeden çekilmesi gerektiÄŸini savundu.

Jeffrey, Suriye Anayasa Komisyonunun yÄ±l sonuna kadar kurulmasÄ±ndan Rusya'yÄ± sorumlu tuttuklarÄ±nÄ± söyledi

Özel Temsilci Jeffrey, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye'deki son duruma iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

ABD olarak hedeflerinin, Türkiye'nin 27 Ekim'de ev sahipliÄŸinde Rusya, Fransa ve Almanya'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirvenin alÄ±nan karara paralel olarak Suriye'de yÄ±l sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulmasÄ± olduÄŸunu söyleyen Jeffrey, "Suriye'deki Anayasa Komisyonunu yÄ±l sonuna kadar kurma sözünün yerine getirilmesinden Rusya'yÄ± sorumlu tutuyor ve bölgedeki etkisini Åžam rejimini masaya getirmesi için kullanmasÄ±nÄ± umuyoruz" dedi. (DIÅž HABERLER)

Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney: Suriye iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, muÄŸlaklÄ±k Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 09:50

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