California'daki yangÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kseldi

Eyalet tarihindeki en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 56'ya Ã§Ä±ktÄ±, 130 kiÅŸiden ise haber alÄ±namÄ±yor.

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 56'ya yükseldi.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 KasÄ±m'dan beri devam eden yangÄ±nÄ±n yüzyÄ±lÄ±n en ölümcülü olduÄŸunu söyledi.

En az 56 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yangÄ±nda, 9 binden fazla yapÄ± da kullanÄ±lamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kiÅŸi barÄ±naklara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Yetkililer 130 kiÅŸiden ise hala haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YangÄ±nÄ±n söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapÄ±yor.

Eyaletin güneyinde kullanÄ±lamaz hale gelen yapÄ±lar arasÄ±nda, Ä°skoç aktör Gerard Butler, ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor. (AA)

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Peter Dasilva/AA

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