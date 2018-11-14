Ä°ÅŸ adamÄ± Ali RÄ±za GÃ¼ltekin silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'ta, iÅŸ adamÄ± Ali RÄ±za GÃ¼ltekin, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°ÅŸ insanÄ± Ali RÄ±za Gültekin, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. 57 yaÅŸÄ±ndaki Gültekin Crispino giyim maÄŸazalarÄ±nÄ±n eski sahibiydi.

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n son katÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, kumarhane olarak iÅŸletildiÄŸi öÄŸrenilen bir mekanda Ali RÄ±za Gültekin, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

BaÅŸÄ±na tek kurÅŸun isabet eden Gültekin yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrollerde Gültekin'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis, olaya iliÅŸkin çok yönlü soruÅŸturmayÄ± sürdürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 00:28

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