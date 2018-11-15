KODA'da 'TÃ¼rklÃ¼k SÃ¶zleÅŸmesi' tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisinin Ã‡arÅŸamba Seminerlerinde 'TÃ¼rk devleti, milleti ve bireyi Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nceler' tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisinin (KODA) bu haftaki ÇarÅŸamba Seminerinde akademisyen BarÄ±ÅŸ Ünlü, kitabÄ± 'Türklük SözleÅŸmesi' Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda "Türk devleti, milleti ve bireyi üzerine düÅŸünceler" konusunu tartÄ±ÅŸtÄ±.

Hayat Bilgisi Okulunda gerçekleÅŸen seminerde konuÅŸan BarÄ±ÅŸ Ünlü, Türkiye’nin yazÄ±lÄ± olmayan esas anayasasÄ±nÄ±, yani 'Türklük SözleÅŸmesi’ni tarihsel çerçevesi, yarattÄ±ÄŸÄ± imtiyazlar ve doÄŸurduÄŸu sorunlar çerçevesinde konuÅŸtu.

KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±ndan sonra, 1921 anayasasÄ±yla birlikte bir çeÅŸit 'MüslümanlÄ±k SözleÅŸmesi' imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ünlü, "1924'te yeni anayasada bu sözleÅŸme daraltÄ±ldÄ±, 'Türklük SözleÅŸmesi'ne çevrildi. Toplumun her alanÄ±nda Türkleri imtiyazlÄ± kÄ±lan bir sistem oluÅŸturuldu. Bunun için Türkçü olmanÄ±za da gerek olmadÄ±. TürkçülüÄŸün dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmamasÄ± kafi sayÄ±ldÄ±. Bu durum 'Neden TürkleÅŸilir?' sorusuna cevap veriyor aslÄ±nda. Bu sözleÅŸme belli Türklük performanslarÄ± bekliyor" dedi.

'SÖZLEÅžME DIÅžINDA OLANLAR Ä°KÄ°LÄ° HAYAT YAÅžIYOR'

KitabÄ±nda Türkiye’nin kanayan yarasÄ± Kürt Sorunu ve Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ±’ndan BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler’e kadar çeÅŸitli meseleleri ele alan Ünlü, siyasal yelpazenin çok farklÄ± noktalarÄ±nda duran kiÅŸilerin bile yeri gelince nasÄ±l aynÄ± paydada buluÅŸabildiÄŸini örneklerle belirtti. KitabÄ±nda su metaforunu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ünlü, "Bir de sözleÅŸme dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. SözleÅŸme dÄ±ÅŸÄ±nda olanlar ikili bir hayat yaÅŸÄ±yor, evine gidip kendi düÅŸüncelerini, inançlarÄ±nÄ± yaÅŸayanlar, dÄ±ÅŸarÄ±da o suyun içinde öyleymiÅŸ gibi yaÅŸÄ±yor. Bir siliklik, korkaklÄ±k hali var. SözleÅŸme içi olmakla, sözleÅŸme dÄ±ÅŸÄ± olmak bir tür etkileÅŸim düzeyi yaratÄ±yor" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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