Ã‡ukurova Ãœniversitesinde taciz

Ãœniversitenin yemekhanesi Ã¶nÃ¼nde mastÃ¼rbasyon yapan kiÅŸi kadÄ±nlarÄ±n tepkisi Ã¼zerine yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mesut BAYLAV

Adana

Çukurova Üniversitesinde bugün yemekhane önünde pantolonunu indirip kadÄ±n öÄŸrencilere bakarak mastürbasyon yapan bir ÅŸahsÄ± gören kadÄ±n öÄŸrenciler tacizciye tepki gösterdi.

ÖÄŸrencilerin tepkileri sonrasÄ± panik halinde üstünü giyinen tacizci H.C. isimli ÅŸahÄ±s sesleri duyup gelen diÄŸer öÄŸrenciler tarafÄ±ndan yakalandÄ±. KadÄ±n öÄŸrencilere "Ben size dokunmadÄ±m ki, bir daha gelmem, ben burda çalÄ±ÅŸÄ±yorum" ÅŸeklinde tepkiler gösteren ÅŸahÄ±s güvenlik tarafÄ±ndan olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler karakola giderek ÅŸikayette bulundu. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±s yarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lacak.

Benzer bi taciz olayÄ± geçtiÄŸimiz dönem Adana Fevzi Çakmak KadÄ±n ÖÄŸrenci Yurdu'nun önünde yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Durumu görüp güvenliÄŸe haber veren kadÄ±n öÄŸrencilere güvenlik bu konuya dair yetkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¶ÄŸrenciye KYKâ€™den skandal cevap

Ã–ÄŸrenci yurdu Ã¶nÃ¼nde taciz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 23:27

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