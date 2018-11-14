Antalya'da ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde arazi ve ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesinde arazi ve ormanlÄ±k alanda çÄ±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlÄ±k alanda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Antalya Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ve Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye ekipler 12 arazözle yangÄ±na müdahale etti.

Alanda soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yangÄ±nÄ±n öncelikle tarla ve zeytinlik alanda meydana geldiÄŸini söyledi.

Arazideki yangÄ±nÄ±n ormanlÄ±k alana da sÄ±çradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadÄ±, köye giriÅŸ engellendi, bir evde hafif bir hasar oluÅŸtu. AhÄ±rlarda bulunan koyunlar kurtarÄ±ldÄ±. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor." dedi.

Bölge karanlÄ±k olduÄŸu için ne kadar alanÄ±n zarar gördüÄŸünü bilmediklerini belirten Dikici, tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±na sabah baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (AA)

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