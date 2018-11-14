CIA'nÄ±n tutuklularÄ± ilaÃ§la sorgulama projesi rapora yansÄ±dÄ±

CIAâ€™nÄ±n 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra tutukladÄ±ÄŸÄ± â€˜ÅŸÃ¼phelileriâ€™ ilaÃ§la konuÅŸturma yÃ¶ntemlerine yÃ¶nelik bir proje Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA), 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra tutukladÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelileri ilaçla konuÅŸturma yöntemlerine yönelik bir proje üzerine çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

‘Project Medication’ olarak bilinen projenin detaylarÄ±, Amerikan Sivil Özgürlükler SendikasÄ±nÄ±n ‘Bilgi Edinme HakkÄ± YasasÄ±’ kapsamÄ±nda mahkeme kararÄ±yla elde ettiÄŸi “SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Ofisinin GözaltÄ±, Tutuklama ve Sorgulama ProgramÄ±na KatÄ±lÄ±mÄ± Konusunda SaÄŸlÄ±k BakanÄ±nÄ±n görüÅŸleri” baÅŸlÄ±klÄ± raporda yer aldÄ±.

CIA’nÄ±n üst düzey bir tÄ±bbi yetkilisi tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan raporda, teÅŸkilatÄ±n 2002 yÄ±lÄ±nda ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki gizli hapishanelerinde tutuklu ÅŸüpheliler üzerine iÅŸkencelere alternatif olarak sorgulama sÄ±rasÄ±nda tutuklulara doÄŸruyu söyletebilecek bir ilaç için SaÄŸlÄ±k Hizmetlerinden yardÄ±m talep ettiÄŸi belirtildi.

Raporda CIA’nÄ±n 1950 ve 60'lÄ± yÄ±llarda ‘MK-ULTRA’ olarak bilinen ilaçla sorgulama projesi kapsamÄ±nda bu tür ilaçlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ancak iÅŸkencelere dayanabilen tutuklularÄ±n bu ilaçlara da dirençli çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸine dikkat çekildi.

CIA’nÄ±n bu ilaçlarÄ± 149 kiÅŸi üzerinde denediÄŸi kaydedilen raporda, etken maddesi ‘midazolam’ olan bir ilacÄ±n tercih edilebileceÄŸi kaydedildi.

Raporda, anksiyete hastalarÄ±nda kullanÄ±lan ‘benzodiazepine’ grubu ilaçlarÄ±n da kullanabileceÄŸi ancak bunlarÄ±n doktor kontrolünde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildi.

AyrÄ±ca raporda, projenin, sorgularda beyinde deÄŸiÅŸikliÄŸe neden olan ilaçlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan yasalara takÄ±lacaÄŸÄ± ve iÅŸkenceye dirençli tutuklular üzerinde etkili olamayabileceÄŸi gerekçesiyle 2003’te Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilmeden rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler SendikasÄ± AvukatÄ± Dror Ladin, raporla ilgili açÄ±klamasÄ±nda, rapordaki en çarpÄ±cÄ± konunun CIA doktorlarÄ±nÄ±n iÅŸkence yöntemlerine isteyerek katÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

CIA’nÄ±n iÅŸkence yöntemleri, ABD’de uzun yÄ±llar büyük tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu. Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 2009’da göreve geldikten kÄ±sa bir süre sonra bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesiyle iÅŸkence ile sorgulama yöntemlerini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 22:04

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