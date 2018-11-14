KESKâ€™in oturma eyleminde miting iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±

Ä°zmirâ€™de KESK Ã¼yeleri, ihraÃ§lara karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen oturma eyleminde, krize karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek mitinge katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

KESK Åžubeler Platformu ihraçlara karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± oturma eylemlerinin 79. haftasÄ±nda Ä°zmir' de 17 KasÄ±m tarihinde yapacaklarÄ± kriz karÅŸÄ±tÄ± bölge mitingine çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

KarÅŸÄ±yaka Ä°skele karÅŸÄ±sÄ±nda bir araya gelen KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu ihraçlara karÅŸÄ± oturma eylemlerinin 79. haftasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamaya KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen de katÄ±ldÄ±.

'Direne direne kazanacaÄŸÄ±z’, ‘KHK’ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, faÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza’ sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda açÄ±klamayÄ± EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç okudu. KÄ±lÄ±ç, “Dün TBMM önünde SGK ile anlaÅŸmalÄ± hastanelerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden KHK ile ihraç edilen iki hekim arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Yüreklice ve onurluca iÅŸlerini geri alma mücadelelerini de alkÄ±ÅŸlÄ±yoruz” diyerek sözlerine baÅŸladÄ±.

SendikalarÄ± hedef alan baskÄ±lar sürse de mücadelelerinin her gün biraz daha büyüdüÄŸünü belirten KÄ±lÄ±ç, OHAL Komisyonunun laÄŸvedilmesini KHK ile ihraç edilen tüm emekçilerin iÅŸlerine iade edilmesini; hukuksuzluÄŸa imza atanlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

KRÄ°ZE KARÅžI MÄ°TÄ°NGE DAVET

KÄ±lÄ±ç son olarak krize ve tek adam rejimine karÅŸÄ± 17 KasÄ±m'da yapacaklarÄ± Ä°zmir bölge mitingine çaÄŸrÄ± yaparak, “Krize ve tek adam rejimine karÅŸÄ± haydi birlikte mutfaktaki yangÄ±nÄ± söndürmeye diyerek bütün Ä°zmir halkÄ±nÄ± saat 13.00’te Cumhuriyet MeydanÄ±ndaki mitinge katÄ±lmaya davet ediyoruz” dedi.

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu basÄ±n açÄ±klamasÄ± öncesi ise KarÅŸÄ±ayaka çarÅŸÄ± giriÅŸinde yoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe güvencesizliÄŸe taÅŸeronlaÅŸmaya, iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± bildiri daÄŸÄ±tÄ±p 17 KasÄ±m’daki mitinge çaÄŸrÄ±da bulundu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 21:28

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