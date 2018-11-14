BoÄŸaziÃ§i Elektrik borcu nedeniyle cami elektriÄŸini kesti

Ä°stanbul'daki Yavuz Selim Cami'nin borÃ§ nedeniyle elektriÄŸi kesildi. Elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi CK BoÄŸaziÃ§i, caminin elektrik sayacÄ±nÄ± da sÃ¶ktÃ¼.

Ä°stanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Selim Camisinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. CK Enerji BoÄŸaziçi Elektrik ekiplerince borcu nedeniyle elektriÄŸi kesilen caminin, aboneliÄŸinin de iptal edildiÄŸini öÄŸrenildi. Cami görevlileri, camiyi Ä±sÄ±tamadÄ±klarÄ±nÄ± ve cemaatin ciddi manada maÄŸdur olduÄŸunu vurguladÄ±.

Yeni Åžafak’Ä±n haberine göre, Yavuz Selim Cami görevlileri, CK Enerji BoÄŸaziçi Elektrik'e bir kaç aydÄ±r fatura ödeme noktasÄ±nda sorun yaÅŸayarak, cami bütçesinden faturalarÄ±n ödenmesini denkleÅŸtiremedi. Bunun üzerine camiye gelen BEDAÅž görevlileri caminin elektriÄŸini kesti, aboneliÄŸi iptal edip elektrik sayacÄ±nÄ± da söktü.

YENÄ°DEN ABONELÄ°K PARASI Ä°STÄ°YORLAR

Caminin elektrik parasÄ±nÄ± cemaatten toplayan görevliler, faturalarÄ±n ödenmesi ve elektriÄŸin yeniden verilmesi için baÅŸcuru yaptÄ±. Fakat, BoÄŸaziçi Elektrik aboneliklerinin iptal olduÄŸunu bu nedenle yeniden para yatÄ±rarak abone olmalarÄ± gerektiÄŸi bilgisi verildi. (HABER MERKEZÄ°)

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