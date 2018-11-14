Levent Uzâ€™a â€˜FETÃ–'nÃ¼n â€˜mahrem abisiâ€™ olduÄŸu iddiasÄ±yla hapis cezasÄ±

Levent Uz, FETÃ–'nÃ¼n â€˜mahrem asker abisiâ€™ olduÄŸu iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

‘FETÖ’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda dava açÄ±lan ve örgütün ‘mahrem asker abisi’ olduÄŸu iddia edilen Levent Uz, 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ankara 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Uz ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

GörüÅŸü sorulan iddia makamÄ±, 5 Temmuz 2018'deki celsede açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± esasa iliÅŸkin mütalaasÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini belirtti. SanÄ±k Uz'un, örgütün kriptolu haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ‘FETÖ’ hiyerarÅŸisinde ‘mahrem asker abisi’ olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±k beyanÄ±yla da sabit olduÄŸunu dile getiren savcÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n ‘silahlÄ± terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Esasa iliÅŸkin savunma yapan Uz, üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemediÄŸini ve ByLock'u kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti Levent Uz'a, “FETÖ üyeliÄŸi” suçundan 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildiÄŸini ve tutukluluk halinin de devamÄ±na hükmedildiÄŸini bildirdi. (AA)

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