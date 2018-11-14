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FotoÄŸraf: Selçuk Kozan/Evrensel
Almanya'da Ä±rkÃ§Ä±lar 9 ayda 12 bin 613 suÃ§ iÅŸledi
14 KasÄ±m 2018 19:30
Almanya'da neo-nazilerin bu yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda 12 bin 613 suÃ§ iÅŸlediÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine verilen cevapta, ocak-eylül döneminde neo-nazilerin 12 bin 613 suç iÅŸlediÄŸi ifade edildi. BakanlÄ±k açÄ±klamasÄ±nda, söz konusu dönemde iÅŸlenen suçlarla ilgili 886 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (AA)
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