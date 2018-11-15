15 Kasım 2018 04:05

İZBAN işçisi Erdoğan’ın maaşına yapılan oranda ücret zammı istiyor

Yüzde 14 zam dayatmasını kabul etmeyen İZBAN işçileri yüzde 26 oranında zam istiyor.

İZBAN işçisi Erdoğan’ın maaşına yapılan oranda ücret zammı istiyor

Fotoğraflar ve kolaj: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    Grev kararının asıldığı İZBAN’da çalışan işçiler enflasyon altında yapılan yüzde 14 dayatmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına yapılan yüzde 26 oranında zam istediklerini dile getirdi.

    TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak şirketi İZBAN’da 4. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca işyerinde örgütlü Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası grev kararını astı. Anlaşma sağlanamazsa işçiler 22 Aralık’ta greve çıkacak ve İZBAN’da seferler bir kez daha duracak. Demiryolu ağı üzerinde en düşük ücreti aldıklarını belirten İZBAN işçileri, yönetimin enflasyon altında verdiği zam teklifini kabul etmiyor. Yüzde 28’lik ücret zammı, 112 günlük ikramiye, sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinin kabul görmemesi durumunda işçiler greve çıkmakta kararlı olduklarını söylüyor.

    ‘ENFLASYONDAN DOLAYI KAYIP GİDEREK ARTIYOR’

    İşyeri Baştemsilcisi Makinist Ahmet Güler, enflasyondaki artıştan dolayı ücretlerinde yüzde 22’lik bir erime yaşandığını bilgisini vererek, “Gidişat da bunun artacağını gösteriyor. Bilindiği üzere reel bir enflasyon yaşanmıyor ama bizim için hayati ihtiyaçlar üzerinden hesaplarsak yüzde 40-50 enflasyon var. Biz de bu enflasyon karşısında İZBAN çalışanlarını ezdirmeyecek bir sözleşme imzalamak istiyoruz. TİS sözleşmesi bir yıl önce başlasaydı zaten bu seneki enflasyon oranı ücretlerimize yansıyacaktı. Şansızlığımız TİS’in enflasyondaki dalgalanma dönemine gelmesi. Önceki TİS görüşmelerinde yüzde 7 enflasyon vardı yüzde 15’e imza attık. Şimdi ise yüzde 30’ların konuşulduğu bir yerde yüzde 12-13’leri kabul etmemiz mümkün değil. Biz İzmirlileri mağdur durumda bırakmak istemiyoruz ama bizim de elimizdeki güç üretim. ‘İzmir halkı neden mağdur oluyor’ sorusunu biz çok cevapladık ama bunu İZBAN yönetiminin de cevaplaması gerekiyor” dedi.

    ‘GEÇİM STANDARTLARINDA BİR ÜCRET İSTİYORUZ’

    İşyeri Temsilcisi Araç Bakım Teknikeri Berkant Arda da geçim standartlarında bir ücret istediklerini dile getirerek şunları söyledi: “Resmi rakamlar yüzde 11-12 konuşulurken biz bu taslağı oluşturduk. Mevcut ücretler çok düşük olduğundan oran olarak çok yüksek gözükse bile biz bu oranları aldığımızda rahatlamayacağız, nefes almış olacağız, zengin olmayacağız. Enflasyon altı rakam bizler açısından kayıp olur. İş barışı ve huzuru bozulur. İZBAN grevi örnek olarak görülüyor. Birçok işçi bizim sözleşmenin sonucunu bekliyor. İzmirliler kendi durumlarıyla karşılaştırarak bizim durumumuzu anlamaya çalışsın.”

    ‘BELEDİYELERDE EN DÜŞÜK ÜCRETİ İZBAN İŞÇİSİ ALIYOR’

    Enflasyon altındaki rakamı trajikomik olarak değerlendiren Makinist Mücahit Yavuz ise “Bu dördüncü sözleşmemiz ve gönül isterdi ki bir defa çalışanlar olarak mutlu bir sözleşme imzalayalım ama bu zamana kadar biz her ne kadar iyi niyetimizi ortaya koysak da bu İZBAN yönetimi tarafından kabul görmedi. Bizim en büyük sıkıntımız kök ücretlerimizin çok düşük olması. Belediye çalışanlarına baktığımız zaman en düşük ücreti alan İZBAN. Haklı olduğumuz bu davada sonuna kadar gideceğiz. Bizim elimizde üretimden başka bir gücümüz yok. Benim almış olduğum ücret 1860 lira. İşverenin bana vermiş olduğu zam oranı yüzde 14. Kamuoyunda verilen zam oranı ile ilgili algı operasyonu yaratılıyor ama işin gerçeği bu şekilde değil. Bizim insanlara anlatırken zorlandığımız noktalardan bir tanesi de bu. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da kendisine enflasyon oranında, yüzde 26 zam öngördüyse bunu Türkiye'deki bütün emekçiklere de yapılması gerekiyor” dedi.

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