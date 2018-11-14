AB, ABD'nin otomobil tarifelerine karÅŸÄ±lÄ±k verecek

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Ãœyesi Cecilia MalmstrÃ¶m: ABD'nin tarifeleri hayata geÃ§irmesi halinde biz de karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin AB'den ithalat ettiÄŸi otomobillere gümrük tarifesi uygulamasÄ± durumunda buna karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini belirterek, “KarÅŸÄ±lÄ±k olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarÄ±na göre biz de uzun bir listeyi hÄ±zlÄ±ca hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z” dedi.

Malmström, Alman Die Zeit gazetesine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin AB'den ithalat ettiÄŸi otomobillere gümrük tarifesi uygulamasÄ± durumunda buna karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini belirten Malmström, ABD’nin söz konusu otomobillere uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± tarifelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu kaydetti.

“KarÅŸÄ±lÄ±k olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarÄ±na göre biz de uzun bir listeyi hÄ±zlÄ±ca hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z” ifadesini kullanan Malmström, listede tarÄ±m ürünleri gibi diÄŸer ürünlerin de olabileceÄŸini bildirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ithal otomobil ve parçalarÄ±na yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceklerini belirtmiÅŸti. Trump’Ä±n söz konusu tarifeleri uygulamasÄ±nÄ±n en fazla Almanya’yÄ± etkilemesi bekleniyor.

JUNCKER, TRUMP Ä°LE GÖRÜÅžECEK

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, AB'nin ABD ile bir ticaret savaÅŸÄ±ndan kaçÄ±nmak için her seviyede görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu ayÄ±n sonunda Arjantin'de yapÄ±lacak G20 Liderler Zirvesi'nde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile tekrar görüÅŸeceÄŸini bildirmiÅŸti.

Beyaz Saray'da temmuz ayÄ±nda bir araya gelen Trump ve Juncker, bir ticaret savaÅŸÄ±ndan kaçÄ±nmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, AB ile ticari iliÅŸkilerinde yeni bir dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “AB'yle gümrükleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kaldÄ±rmak ve otomotiv sektörü dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonlarÄ± sÄ±fÄ±rlamak için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ticaret ihtilaflarÄ± için müzakereler sürerken karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaÅŸan ABD ve AB, Dünya Ticaret Örgütü'nde, reforma gidilmesi için birlikte çalÄ±ÅŸacaklarÄ±na dair de karar almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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