İş kazası soruşturmasında patron yerine muhasebeci şüpheli oldu!

Metehan UD

İzmir

Geçirdiği iş kazası sonrasında patron yerine şirketin muhasebecisi şüpheli yazıldı, yetmedi, kendisinden 3 yaş küçük muhasebecinin torunu olarak soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul’da bir taş ocağında çalışan Batuhan Ekinci, geçtiğimiz mayıs ayında, arızalanan taş kırma makinesini kapatarak atan kayışını yerine takmaya çalışıyordu. Ekinci, çalıştığı sırada makinenin çalıştırılmaması noktasında uyarmış olsa da o an, güvenlik önlemleri alınmamasından dolayı elektrik şalteri kaldırılınca makine çalıştı ve Ekinci'nin parmakları kayışa sıkışarak koptu.

Ekinci geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını gazetemize anlattı. Şirketin, daha az ücret vermek için Suriyeli, Afgan ve İranlı mülteci işçileri çalıştırdığını belirten Ekinci, “Hastanede bana ‘Bizi bir kenara bırak burada onlarca işçi ekmek yiyor. Bunları düşünerek hareket et. İşçilerin maaşlarını ödeyemeyiz’ diyerek şikayetçi olmamamı istediler. Ben de o an kabul ettim, şikayetçi olmadım ama sonrasında pişman oldum. Avukatla görüşerek iş mahkemesinde dava açtım çünkü işyeri sıkıntılı idi. Başka işçilerin de mağdur olmasını istemedim. Benden önce bir işçi elektrik çarpmasından dolayı ağır yaralandı. Benden sonra bir Suriyeli işçi de yaşamını yitirdi. İki işçi arkadaşıma kazanın tamamen benim kusurum olduğuna dair bir kağıt imzalattırmaya çalıştılar, onlar kabul etmeyince de ikisini de işten çıkardılar. Bir tanesini ‘gel işe başla' diyerek çağırıp, kumpas kurup dövdüler, iki kaburgası kırıldı” dedi.

3 YAŞ KÜÇÜK KİŞİNİN TORUNU OLARAK YAZILDI

Yakın zamanda savcılıkla yürütülen ceza soruşturmasının sonuçlandığını dile getiren Ekinci şunları söyledi: “Karar tam bir hukuk garabeti, hem şirketin muhasebecisi şüpheli olarak yazılmış hem de 1977 doğumlu şüphelinin torunu olarak gösterilmişim ve kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar verilmiş. Üstelik benim söylemediğim sözler soruşturmaya eklenmiş. Bunu yapan savcı ya bu dosyanın hiç kapağını kaldırmadan karar verdi ya da polis para aldı.”

‘BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?’

Karara itirazda bulunduğunu söyleyen Ekinci, “Bu karar hak aramamın önünde engeldir. Her defasında benim önüme çıkacak. İş mahkemesinde dava açtım ancak dosyaya bu kovuşturma kağıdı gönderildi. Patronlar kendilerine iş cinayetleri için kurban arıyor. Onların gücü para ve işçiler umurlarında değil. Bizim emeğimiz dışında başka geçim kaynağımız yok. Böyle yaşamaya mecbur bırakılıyorsak suçlusu biz değiliz, terimizi ezenler suçlu, vergimizi alanlar suçlu. Bizim haklarımızı koruyacak hiçbir mekanizma yok. 6-7 aydır çalışamıyorum, evime 5 kuruş ekmek parası götüremiyorum. Bunun bedelini kim ödeyecek” dedi.