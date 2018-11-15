Rus Doğu Karadeniz sahillerinin doğa harikası: Gelencik

Okay DEPREM

Anapa’dan ayrıldıktan sonra bir sonraki esas durağımız Gelencik kenti oluyor. Ancak ana yol her şekilde Rusya’nın Doğu Karadeniz’deki en büyük yerleşim noktası Novorossiysk’ten geçtiği için ona da kısa süreliğine uğruyoruz. Rusya Federasyonu’nun (RF) Karadeniz’deki en büyük ticaret limanına ev sahipliği yapan şehri üç yıl kadar önce Evrensel okurları için ayrıntılı olarak anlattığımızdan dolayı bu yazıda onu es geçiyoruz. Novorosskiysk’e doğru Büyük Kafkasya sıradağlarının kıyıya hem paralel hem de çaprazlama uzanmaya başlayan ve sık ormanlarla kaplı tepecikleri yeniden belirmeye başlıyor. Anapa – Gelencik arası mesafe topu topu 85-90 km olmasına rağmen; yolun kimi yerlerde aşırı kıvrımlı, biraz eski ve de tek şeritli olmasından dolayı kat etme süresi bir buçuk iki saat arasını buluyor. Eskinin Çerkesyası’nın topraklarında ilerleyedururken yerleşim yeri isimleri genelde Rusçalaştırılmış olsa da gerek yol boyunca gerekse de Novorosskiysk körfezine kadar anayolun sokulmadığı sahil taraflarında halen Su-Psyeh, Abrau-Dyurso, Utriş, Mıskhako ve Kabardinka gibi orijinal arkaik isimlerini muhafaza eden kasaba ve ufak yerleşim yerlerine denk gelmek mümkün.

BENZERSİZ BİR SAHİL ŞERİDİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Fotoğraf: Okay Deprem

Gelencik, Rus sahilleri boyunca yer alan en yakın “rakipleri”ne kıyasla çok özel coğrafi konumu sebebiyle önemli avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Bir kere; ne tam kapalı ne de oldukça açık, ağız şeklinde muhteşem bir koya sahip. İkincisi; bilhassa kuzey ve kuzey doğusunu çevreleyen yemyeşil dağ dizisi, ismi Türkçe’den gelen bu sempatik şehri, özellikle güney yönündeki kent plajlarından bakarken fevkalade biçimde estetize ediyor. Novorossiysk ve Tuapse gibi liman yerleşkesine sahip olmaması da; harikulade kıyı şeridinin kilometrelerce tabii ve kesintisiz olarak korunabilmesini sağlamış. Dahası Gelencik’i Gelencik yapan tartışmasız; sonu gelmez anıt ve heykellerle süslü; arklarla, stilize bembeyaz korkuluklarla bezeli; çiçek bahçelerinin ferahlattığı, çam ağaçlarının ise gölgelediği ve üst düzey Avrupa seviyesinde dekorize edilmiş peşi sıra modern kafe ve restoranların ayrı bir güzellik kattığı sahile sıfır bulvarı. Anapa’da bir adet gördüğümüz paralı plajlardan burada bulunmazken, şehir ve halk plajlarına giriş ücretsiz olup tüm günlük şezlong-şemsiye ve duş-tuvalet hizmeti almanın karşılığı ise Türk parası 30 TL. Ancak Gelencik bu manzaralarla sınırlı değil elbette.

YEMYEŞİL TEPELERİN ORTASINDA DENİZE AKAN BİR VAHA ADETA

Gelencik’in eski şehir merkezi az çok Anapa’yı andırıyor. Tek bir temel fark ile ki; burada artık dağların ilk belirtisi yüksekçe tepeler başladığından dolayı, kent de adeta bir içbükey çanak misali ufak dağlardan üç koldan birden aşağıya doğru kademeli olarak inen bir topografyaya yayılıyor. İki binli yıllarla birlikte yalnızca Moskova gibi büyük metropollerinde değil, tatil beldelerinde de trafik ile tanışan “Yeni Rusya”nın bu virüsü Gelencik’e de sirayet etmekte gecikmemiş. Gene de bol ağaçlıklı, çok değil birkaç katlı, göze az çok hitap eden ve kimi zaman minik avlulu bahçeli evlerden teşekkül eski kent çekirdeği olabildiğince ferah ve iç açıcı. Öte yandan; Gelencik’in güney ve güneydoğuya bakan mahalleleri ise yavaştan uluslararası inşaat terörünün ablukası altına girmeye başlamış gözüküyor. Çok katlı ve hacimli çirkinlik abidesi yapılar topluluğu, günümüz Rus burjuvazisinin parasal sermeyesi bir tarafa kültürel-sanatsal sermayesinin olmadığının dolaysız kanıtları niteliğindeler.

Fotoğraf: Okay Deprem

TATİL BELDELERİNİN BİLE HER TARAFINDA KAMUSAL YEMEKHANELER VAR

Yüzlerce kilometre uzunluğundaki Kuzey-Doğu Karadeniz sahil hattının hemen her belli başlı noktasında olduğu gibi Gelencik’te de “Stalovayalar” yani kamusal yemekhaneler oldukça yaygın ve revaçta. Sovyetler Birliği döneminde, devlete ait olan ve halka düzenli olarak ucuz, kaliteli ve sağlıklı ev yemekleri çıkarmakla mükellef sosyal yemekhaneler zaman içinde özelleştirilmiş olsalar da bugün dahi, insanların en temiz, hesaplı ve hijyenik şekilde karınlarını doyurabildikleri yegane mekanlar niteliğinde. Üstelik pek çok yerde olduğu gibi Gelencik’tekilerden kıyıya nazır konumda olanının adı da: “SSCB Yemekhanesi”. RF’nin yeni devlet ideolojisi ‘Neo-Patriotizm’in yansıması Gelencik’in de dört bir yanında hissediliyor. Büyük Anayurt Savaşı’nda bu bölgede hayatını kaybeden binlerce kişinin fotoğraflarından oluşan ve “hatıra duvarı - anımsıyoruz ve gururlanıyoruz” başlığını taşıyan panonun bir tarafında Putin’in sözleri yazılı… Neredeyse her Kafkas şehrinde olduğu gibi burada da ünlü Rus edebiyatçısı Mihail Lermontov’un bir anıtı tatilcileri selamlıyor uzaktan. “Rus Dünyası”nda, sokaktaki sıradan insanların alegorik heykellerini yapma geleneği epey yaygın sayılır: Kamerası ve sırt çantasıyla tipik bir turistin yontusu da set üstü bulvarda çınar ağaçlarının altında parıldıyor. Vakit akşam saatlerini bulduğunda, Sovyet döneminde yapılan onlarca sanatoryumun önünden geçe geçe bir sonraki durak yerimize doğru yol alıyoruz…