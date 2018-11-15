15 Kasım 2018 03:41

Rus Doğu Karadeniz sahillerinin doğa harikası: Gelencik

Gelencik, Rus sahilleri boyunca yer alan en yakın 'rakipleri'ne kıyasla çok özel coğrafi konumu sebebiyle önemli avantajlarıyla ön plana çıkıyor.

Rus Doğu Karadeniz sahillerinin doğa harikası: Gelencik

Fotoğraf: Okay Deprem

    • Paylaş

    Okay DEPREM

    Anapa’dan ayrıldıktan sonra bir sonraki esas durağımız Gelencik kenti oluyor. Ancak ana yol her şekilde Rusya’nın Doğu Karadeniz’deki en büyük yerleşim noktası Novorossiysk’ten geçtiği için ona da kısa süreliğine uğruyoruz. Rusya Federasyonu’nun (RF) Karadeniz’deki en büyük ticaret limanına ev sahipliği yapan şehri üç yıl kadar önce Evrensel okurları için ayrıntılı olarak anlattığımızdan dolayı bu yazıda onu es geçiyoruz. Novorosskiysk’e doğru Büyük Kafkasya sıradağlarının kıyıya hem paralel hem de çaprazlama uzanmaya başlayan ve sık ormanlarla kaplı tepecikleri yeniden belirmeye başlıyor. Anapa – Gelencik arası mesafe topu topu 85-90 km olmasına rağmen; yolun kimi yerlerde aşırı kıvrımlı, biraz eski ve de tek şeritli olmasından dolayı kat etme süresi bir buçuk iki saat arasını buluyor. Eskinin Çerkesyası’nın topraklarında ilerleyedururken yerleşim yeri isimleri genelde Rusçalaştırılmış olsa da gerek yol boyunca gerekse de Novorosskiysk körfezine kadar anayolun sokulmadığı sahil taraflarında halen Su-Psyeh, Abrau-Dyurso, Utriş, Mıskhako ve Kabardinka gibi orijinal arkaik isimlerini muhafaza eden kasaba ve ufak yerleşim yerlerine denk gelmek mümkün. 

    BENZERSİZ BİR SAHİL ŞERİDİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR 

    Fotoğraf: Okay Deprem

    Gelencik, Rus sahilleri boyunca yer alan en yakın “rakipleri”ne kıyasla çok özel coğrafi konumu sebebiyle önemli avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Bir kere; ne tam kapalı ne de oldukça açık, ağız şeklinde muhteşem bir koya sahip. İkincisi; bilhassa kuzey ve kuzey doğusunu çevreleyen yemyeşil dağ dizisi, ismi Türkçe’den gelen bu sempatik şehri, özellikle güney yönündeki kent plajlarından bakarken fevkalade biçimde estetize ediyor. Novorossiysk ve Tuapse gibi liman yerleşkesine sahip olmaması da; harikulade kıyı şeridinin kilometrelerce tabii ve kesintisiz olarak korunabilmesini sağlamış. Dahası Gelencik’i Gelencik yapan tartışmasız; sonu gelmez anıt ve heykellerle süslü; arklarla, stilize bembeyaz korkuluklarla bezeli; çiçek bahçelerinin ferahlattığı, çam ağaçlarının ise gölgelediği ve üst düzey Avrupa seviyesinde dekorize edilmiş peşi sıra modern kafe ve restoranların ayrı bir güzellik kattığı sahile sıfır bulvarı. Anapa’da bir adet gördüğümüz paralı plajlardan burada bulunmazken, şehir ve halk plajlarına giriş ücretsiz olup tüm günlük şezlong-şemsiye ve duş-tuvalet hizmeti almanın karşılığı ise Türk parası 30 TL. Ancak Gelencik bu manzaralarla sınırlı değil elbette. 

    YEMYEŞİL TEPELERİN ORTASINDA DENİZE AKAN BİR VAHA ADETA 

    Gelencik’in eski şehir merkezi az çok Anapa’yı andırıyor. Tek bir temel fark ile ki; burada artık dağların ilk belirtisi yüksekçe tepeler başladığından dolayı, kent de adeta bir içbükey çanak misali ufak dağlardan üç koldan birden aşağıya doğru kademeli olarak inen bir topografyaya yayılıyor. İki binli yıllarla birlikte yalnızca Moskova gibi büyük metropollerinde değil, tatil beldelerinde de trafik ile tanışan “Yeni Rusya”nın bu virüsü Gelencik’e de sirayet etmekte gecikmemiş. Gene de bol ağaçlıklı, çok değil birkaç katlı, göze az çok hitap eden ve kimi zaman minik avlulu bahçeli evlerden teşekkül eski kent çekirdeği olabildiğince ferah ve iç açıcı. Öte yandan; Gelencik’in güney ve güneydoğuya bakan mahalleleri ise yavaştan uluslararası inşaat terörünün ablukası altına girmeye başlamış gözüküyor. Çok katlı ve hacimli çirkinlik abidesi yapılar topluluğu, günümüz Rus burjuvazisinin parasal sermeyesi bir tarafa kültürel-sanatsal sermayesinin olmadığının dolaysız kanıtları niteliğindeler.  

    Fotoğraf: Okay Deprem

    TATİL BELDELERİNİN BİLE HER TARAFINDA KAMUSAL YEMEKHANELER VAR  

    Yüzlerce kilometre uzunluğundaki Kuzey-Doğu Karadeniz sahil hattının hemen her belli başlı noktasında olduğu gibi Gelencik’te de “Stalovayalar” yani kamusal yemekhaneler oldukça yaygın ve revaçta. Sovyetler Birliği döneminde, devlete ait olan ve halka düzenli olarak ucuz, kaliteli ve sağlıklı ev yemekleri çıkarmakla mükellef sosyal yemekhaneler zaman içinde özelleştirilmiş olsalar da bugün dahi, insanların en temiz, hesaplı ve hijyenik şekilde karınlarını doyurabildikleri yegane mekanlar niteliğinde. Üstelik pek çok yerde olduğu gibi Gelencik’tekilerden kıyıya nazır konumda olanının adı da: “SSCB Yemekhanesi”. RF’nin yeni devlet ideolojisi ‘Neo-Patriotizm’in yansıması Gelencik’in de dört bir yanında hissediliyor. Büyük Anayurt Savaşı’nda bu bölgede hayatını kaybeden binlerce kişinin fotoğraflarından oluşan ve “hatıra duvarı - anımsıyoruz ve gururlanıyoruz” başlığını taşıyan panonun bir tarafında Putin’in sözleri yazılı… Neredeyse her Kafkas şehrinde olduğu gibi burada da ünlü Rus edebiyatçısı Mihail Lermontov’un bir anıtı tatilcileri selamlıyor uzaktan. “Rus Dünyası”nda, sokaktaki sıradan insanların alegorik heykellerini yapma geleneği epey yaygın sayılır: Kamerası ve sırt çantasıyla tipik bir turistin yontusu da set üstü bulvarda çınar ağaçlarının altında parıldıyor. Vakit akşam saatlerini bulduğunda, Sovyet döneminde yapılan onlarca sanatoryumun önünden geçe geçe bir sonraki durak yerimize doğru yol alıyoruz…    

    Fotoğraf: Okay Deprem

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Berlin-Paris hattında gerilim yükseliyor
    SONRAKİ HABER

    "Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Neden özelleştirdiniz?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çöken sadece bina mı?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Başka Bir Sanat Mümkün Mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Solidworks
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti
    Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ulusal acil durum ilan eden Başkanlık bildirgesini imzaladı.

    GÜNCELLENDİ
    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını
    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını

    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak
    Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz.

    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti
    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti

    Güvenlik-Sen üyeleri, asgari ücret için belirlenen yüzde 26'lık zam oranının taşerondan kadroya geçirilen işçilere uygulanmamasını protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. Trump, "IŞİD 'halifeliğinin' kaldırıldığı 24 saat içinde ilan edilecek" dedi.

    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı
    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı

    Buca Belediyesinde sözleşme farklarının yatmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi, ödeme yapılacağının belirtilmesi üzerine sonlandı.

    CHP PM üyesi iki kişiden aday tartışmalarıyla ilgili toplantı çağrısı
    CHP PM üyesi iki kişiden aday tartışmalarıyla ilgili toplantı çağrısı

    CHP PM üyeleri Selin Sayek Böke ve Erdal Aksünger, aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalarla ilgili PM’yi toplantıya çağırdı.

    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor
    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor

    Perşembe günü İran karşıtı zirve düzenleyen ABD dün de BMGK'yi İran’a karşı tutum almak üzere olağanüstü topladı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a evinde 2-1’lik skorla yenildi
    Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a evinde 2-1’lik skorla yenildi
    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    İhraç edilen öğretmen, ikinci şiir kitabı 'Israrotu'nu imzaladı
    İhraç edilen öğretmen, ikinci şiir kitabı 'Israrotu'nu imzaladı
    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi
    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin.

    Erdoğan'dan HDP Milletvekili Aydeniz'e: Bedelini ödeyecekler
    Erdoğan'dan HDP Milletvekili Aydeniz'e: Bedelini ödeyecekler

    Erdoğan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'i hedef aldı: Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven'in açlık grevi 100. gününde, Diyarbakır polis ablukasında
    Leyla Güven'in açlık grevi 100. gününde, Diyarbakır polis ablukasında

    Leyla Güven’in açlık grevi eylemi 100’üncü gününe girdi. Güven'e destek için yapılmak istenen yürüyüş nedeniyle Diyarbakır polis ablukasına alındı.

    Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor
    Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (16 Şubat) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

    Bakanlık, TMMOB ve TTB'yi Ulusal Beslenme Konseyi'nden dışladı
    Bakanlık, TMMOB ve TTB'yi Ulusal Beslenme Konseyi'nden dışladı

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nun dahil olduğu Ulusal Beslenme Konseyi'nden TMMOB ve TTB'yi dışladı.

    İşe alınmayan işçi belediye önünde intihar girişiminde bulundu
    İşe alınmayan işçi belediye önünde intihar girişiminde bulundu

    Bursa Gemlik’te belediyede çalışırken sözleşme bittiği için işten atılan taşeron işçi, işe geri alınacağı sözü tutulmayınca intihar girişiminde bulund

    Adalet Nöbeti Bursa'ya taşındı
    Adalet Nöbeti Bursa'ya taşındı

    85 hafta boyunca Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sürdürülen Adalet Nöbeti, bugünden itibaren Bursa’da devam edecek.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi

    Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4 milyona dayanırken işsizlik oranı, yüzde 12,3'e yükseldi.

    Dersim’de kayyıma Hızır benzetmesi tepki aldı
    Dersim’de kayyıma Hızır benzetmesi tepki aldı

    Tunceli Cemevi dedelerinden Mehmet Halis’in Dersim Belediyesine kayyım olarak atanan Vali Tuncay Sonel’i Hızır’a benzetmesi halktan tepki alıyor.

    YSK görme engellilere oy şablonuna onay verdi ama basmayı üstlenmedi
    YSK görme engellilere oy şablonuna onay verdi ama basmayı üstlenmedi

    Türkiye Körler Federasyonu, YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkı için oy pusulasını basmasını talep etti.

    Gazeteci Pelin Ünker’e verilen cezasının gerekçesi açıklandı
    Gazeteci Pelin Ünker’e verilen cezasının gerekçesi açıklandı

    Gazeteci Pelin Ünker’e, Cumhuriyet'te yayınlanan Paradise Papers yazı dizisi gerekçe gösterilerek verilen cezasının gerekçesi açıklandı.

    Hindistan'dan Pakistan'a Keşmir tepkisi: Dünyadan izole edeceğiz
    Hindistan'dan Pakistan'a Keşmir tepkisi: Dünyadan izole edeceğiz

    Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 46 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan'dan Pakistan'a sert tepki geldi.

    Kota aşımında internet yavaşlamayacak, kesilecek!
    Kota aşımında internet yavaşlamayacak, kesilecek!

    Türk Telekom’un BTK onayına gönderdiği tarifeye göre, adil kullanım kotalı internet kullananların paketleri 1 Nisan'dan sonra kotalı olacak.

    İstanbul Barosu delegeleri: Feyzioğlu’da eksen kayması var
    İstanbul Barosu delegeleri: Feyzioğlu’da eksen kayması var

    İstanbul Barosu delegeleri TBB Başkanı Feyzioğlu ile ilgili açıklama yaptı: Ciddi bir 'eksen kayması' yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz.

    Çocuğa istismarda ‘cezasızlık’ çabası: İyi hal uygulandı, tutuklanmadı
    Çocuğa istismarda ‘cezasızlık’ çabası: İyi hal uygulandı, tutuklanmadı

    Kocaeli Gebze’de çocuk istismarından yargılanan K.A. için iyi hal indirimi uygulandı. Sanığın önceden de çocuklara istismarda bulunduğu iddia edildi.

    "Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"
    "Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"

    CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Varlık Fonu'nun 2 yabancı bankaya borçlanma yetkisi verdiği yönündeki haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.