Meteoroloji'den Ege BÃ¶lgesi iÃ§in 'zirai don' uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji 2'nci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°zmir, Manisa ve AydÄ±n'da zirai don beklendiÄŸini belirtilerek tedbirli olunmasÄ±nÄ± istedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge MüdürlüÄŸü'nce Ä°zmir, Manisa ve AydÄ±n'da zirai don beklendiÄŸi belirtilerek, bu kentlerde yaÅŸayanlardan tedbirli olmalarÄ± istendi.

YapÄ±lan açÄ±klamada, 15 KasÄ±m PerÅŸembe günü ilk saatlerden itibaren Ä°zmir ve AydÄ±n'Ä±n iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nÄ±n doÄŸusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiÄŸi belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 KasÄ±m Cumartesi sabahÄ±na kadar sürmesinin tahmin edildiÄŸi kaydedildi. AçÄ±klamada, tarÄ±msal faaliyetlerle uÄŸraÅŸanlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FÄ±ndÄ±k Ã¼reticisinde zirai don endiÅŸesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 18:21

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