Finlandiya hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶steri hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamak istiyor

Finlandiya hÃ¼kÃ¼meti, toplantÄ± ve gÃ¶steri hakkÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen yasada deÄŸiÅŸiklikler yapmaya ve gÃ¶steri hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya hükümeti, toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±nÄ± düzenleyen yasada deÄŸiÅŸiklik yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Mevcut yasalar 6 saat önce haber vermek koÅŸulluyla gösteri ve toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± güvence altÄ±na alÄ±yor. Adalet BakanÄ± Antti Hekkenen, 6 saatlik sürenin kÄ±sa olduÄŸunu söylüyor ve bu sürenin 3 güne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Bakan, sürenin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n gösterilerin güvenliÄŸi için gerekli olduÄŸunu öne sürerken uzmanlar, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n iyice düÅŸünülmeden hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anayasada güvence altÄ±na alÄ±nan toplanma ve gösteri yapma özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

SOSYAL MEDYANIN TOPLANTI VE GÖSTERÄ°LERE ETKÄ°SÄ°

Sosyal medya gösteri ve toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± önemli ölçüde kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. Finlandiya’da deÄŸiÅŸik gruplar sosyal medyayÄ± gösterilerin örgütlenmesi için etkin bir biçimde kullanÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Finlandiya’nÄ±n kuruluÅŸ dönümünde Kuzey DireniÅŸ Hareketi ve Odin’in Askerleri adlÄ± Ä±rkçÄ± gruplarÄ±n yürüyüÅŸ düzenleyeceklerinin duyulmasÄ±ndan sonra sosyal medya hesaplarÄ±ndan karÅŸÄ± gösteri çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve sokaklara çÄ±kan binlerce kiÅŸi Nazizmi ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± protesto etmiÅŸti.

Polis, bu tür gösterileri gerekçe göstererek 6 saat önceden haber verilerek yapÄ±lan gösterilerin güvenliklerinin saÄŸlanmasÄ± için yeterli sayÄ±da görevli bulamadÄ±klarÄ±nÄ± öne sürüyor ve Adalet BakanÄ±’nÄ±n gündeme getirdiÄŸi öneriye destek veriyor.

'HÜKÜMET PROTESTO GÖSTERÄ°LERÄ°NÄ° ENGELLEMEK Ä°STÄ°YOR'

SaÄŸcÄ± koalisyon hükümetinin 3,5 yÄ±ldan beri emekçiler, iÅŸsizler ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n haklarÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m ortadan kaldÄ±rmasÄ± güçlü tepki ve protesto gösterileriyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸsizlerin haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan “AktifleÅŸtirme Modeli”ne karÅŸÄ± ülkenin pek çok yerleÅŸim biriminde meydanlara çÄ±kan on binler hükümeti protesto etmiÅŸti.

Birçok yerleÅŸim biriminde hükümetin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yönelik politikasÄ±nÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme uygulamalarÄ±nÄ± kÄ±namak için sÄ±k sÄ±k eylemler düzenleniyor.

SINIR DIÅžI EDÄ°LMELERE KARÅžI DÜZENLENEN PROTESTOLARI SINIRLAMAK Ä°ÇÄ°N MÄ°?

Tammerfors Üniversitesi’nde görevli Kamu Hukuku Profesör YardÄ±mcÄ±sÄ± Pauli Rautianen, hükümetin neden böylesi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaç duyduÄŸu sorusuna yanÄ±t vermesi gerektiÄŸini belirterek “ÖrneÄŸin hükümet sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelere karÅŸÄ± protestolarÄ± mÄ± sÄ±nÄ±rlamak istiyor?” sorusunu soruyor.

Abo Üniversitesi Kamu Hukuku Profesörü Juha Lavapura da, hükümetin gösteri hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamak istemesine tepkili. Polislerin kÄ±sa sürede güvenliÄŸi saÄŸlayacak yeterli sayÄ±da elaman bulamamalarÄ±n gerekçe olarak öne sürülemeyeceÄŸini belirten Lavapura, “Bildirim süresinin 6 saatten 3 güne çÄ±karÄ±lmasÄ± doÄŸal olarak toplantÄ± özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlar” diyor.

Ancak her iki profesör de söz konusu tasarÄ±nÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinde.

Finlandiyaâ€™da grevleri sÄ±nÄ±rlama tehdidi

Finlandiyaâ€™da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve bekÃ§iler greve baÅŸladÄ±

Finlandiyaâ€™da hÃ¼kÃ¼met iÅŸ gÃ¼vencesini ortadan kaldÄ±rmak istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 18:07

www.evrensel.net