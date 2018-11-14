MaaÅŸÄ±nÄ± 32 bin liraya yÃ¼kseltti, 3 ikramiye ve rekor harcÄ±rah aldÄ±

Orhan Ã‡Ã¶mlek, Marmara Teknokent genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iken 32 bin lira maaÅŸ ve 3 ikramiye almÄ±ÅŸ, kurumun kredi kartlarÄ±ndan 23 bin lira Ã¶zel harcama yapmÄ±ÅŸ.

Marmara Teknokent genel müdürü görevinde bulunan Orhan Çömlek'in 32 bin lira maaÅŸ ile 3 maaÅŸ ikramiye almasÄ± ve kurum tarafÄ±ndan ödenen 2 kredi kartÄ±ndan 23 bin lira özel harcama yapmasÄ± hakkÄ±nda Meclis KÄ°T Komisyonu’nun 9 CHP’li üyesi basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. SÄ±ralanan usulsüzlüklerin SayÄ±ÅŸtay raporuna da girdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, buna raÄŸmen Çömlek'in ödüllendirildiÄŸi ancak raporu hazÄ±rlayan SayÄ±ÅŸtay uzmanÄ±nÄ±n pasif göreve getirilerek cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsü (KÄ°T) Komisyonunun 9 CHP’li üyesi adÄ±na konuÅŸan Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel “Devlet ne yazÄ±k ki soyulmaktadÄ±r” diyerek Marmara Teknokent Anonim Åžirketi Genel MüdürlüÄŸü yapmÄ±ÅŸ olan Orhan Çömlek’in görev süresi içindeki denetim raporlarÄ±na yansÄ±yan usulsüzlükeri anlattÄ±.

KENDÄ° ALDIÄžI KARARLA MAAÅžINI 32 BÄ°N LÄ°RAYA YÜKSELTTÄ°

BOTAÅž, MKE gibi son derece stratejik kurumlarÄ±nÄ±n genel müdürlerinin 13 bin lira maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde MARTEK’in Eski Genel Müdürü Orhan Çömlek’in kendi kendine düzenleme yaparak maaÅŸÄ±nÄ± 32 bin liraya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atila Sertel, “Orhan Çömlek, tek imzayla 2016 yÄ±lÄ±ndaki maaÅŸÄ±nÄ± yüzde 60 artÄ±rarak 32 bin liraya çÄ±karÄ±yor. Bu da yetmiyor kanunda olmadÄ±ÄŸÄ± halde yÄ±lda üç maaÅŸ ikramiye alÄ±yor. Bu da yetmiyor yine kanunen yasak olmasÄ±na raÄŸmen kendi adÄ±na iki adet kredi kartÄ± çÄ±karÄ±yor. 2016 yÄ±lÄ±nda bu kartlarÄ±n birinden 28 bin 177 lira, diÄŸerinden 20 bin 551 lira olmak üzere toplam 48 bin 728 lira harcÄ±yor. SayÄ±ÅŸtay bu harcamalarÄ± incelediÄŸinde 2016 yÄ±lÄ± için 23 bin 653 liralÄ±k harcamanÄ±n kanunen kabul edilmeyen özel harcamalar olduÄŸunu tespit ediyor” diye konuÅŸtu.

'PUKET ADASI’NDA HANGÄ° BÄ°LÄ°MSEL ÇALIÅžMA YAPILDI?'

Genel Müdür Orhan Çömlek’in usulsüzlüklerinin bunlarla da bitmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Sertel, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na Puket AdasÄ± gezisiyle ilgili yansÄ±yanlarÄ± da anlattÄ±. Sertel, ÅŸunlarÄ± söyledi:

Kurumda harcÄ±rah ödemeleriyle ilgili de olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± uygulamalar söz konusu. Proje seyahatlerinde kanuni olarak en yüksek harcÄ±rah miktarÄ± 38 TL olarak belirtilirken Genel Müdür Çömlek, yaptÄ±ÄŸÄ± seyahatlerde Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri gibi çok sayÄ±da üst makama tanÄ±nan harcÄ±rah tutarÄ±nÄ±n iki katÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ. Bir diÄŸer önemli husus da Çömlek, yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatlerinde uçak biletleri ve konaklama dahil tüm harcamalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve davetli olduÄŸu seyahatlerde dahi kurumun bütçesinden yurtdÄ±ÅŸÄ± harcÄ±rahÄ± almÄ±ÅŸ. ÖrneÄŸin Puket AdasÄ±'na gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir seyahatte, tüm masraflar karÅŸÄ± taraf tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±na raÄŸmen Genel Müdür Orhan Çömlek, Marmara Teknokentten en üst düzeye çektiÄŸi harcÄ±rahÄ±nÄ± ve 'diÄŸer masraf kalemi' altÄ±nda ödemelerini almÄ±ÅŸ. Ben merak ediyorum, bu genel müdür Puket AdasÄ±’nda hangi bilimsel çalÄ±ÅŸma için bulunmuÅŸ?

SERTEL: AKP DÖNEMÄ°NDE BÖYLE OLDU

Sertel raporlara yansÄ±yan tespitlerle ilgili KÄ°T Komisyonunun CHP’li üyeleri olarak suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± belirterek, “AK Parti’nin sadece adÄ±nda AK kalmÄ±ÅŸ. Yolsuzluklar, usulsüzlükler karÅŸÄ±sÄ±ndaki suskunluklarÄ± kapkara bir leke olarak tarihe geçiyor. Görmeyen, duymayan, iÅŸitmeyen bir iktidar var. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na yansÄ±yan tespitleri göre göre, vicdanlarÄ± kanata kanata ibra eden ve bu kiÅŸilere aÄŸÄ±z dolusu övgü düzen AKP Milletvekillerini topluma ÅŸikayet ediyorum. AlÄ±p kaçanÄ±n yanÄ±na kâr kaldÄ±ÄŸÄ± bir ülkede olmaktan dolayÄ± utanç duymasÄ± gerekenler bunlarÄ± aklÄ±yorlar” dedi.

MÜDÜR ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LDÄ°, SAYIÅžTAY UZMANI PASÄ°F GÖREVE VERÄ°LDÄ°

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na kira alÄ±mlarÄ±, kiracÄ±lardan kâr payÄ± alÄ±mlarÄ± ve idari bina ve kuluçka yapÄ±mÄ±yla ilgili çok sayÄ±da usulsüzlüÄŸün de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sertel, bütün bunlarÄ± yapan bir genel müdürün cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekirken kÄ±sa bir süre önce iktidar tarafÄ±ndan ödüllendirildiÄŸini söyledi. Sertel, “Orhan Çömlek, kÄ±sa bir süre önce 16 ilde 58 saÄŸlÄ±k araÅŸtÄ±rma ve uygulama merkezi bulunan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi öncülüÄŸünde kurulan TeknoparkÄ±n Genel Müdürü oldu. Martekte yaptÄ±klarÄ± ortada iken yeni bir teknoparkÄ±n genel müdürlüÄŸü görevine getirilen Orhan Çömlek, o görevde olduÄŸu sürece o teknoparkÄ±n da harcamalarÄ± ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± güvende deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

Sertel, raporu hazÄ±rlayan SayÄ±ÅŸtay yetkilisinin de pasif göreve verildiÄŸini belirterek, SayÄ±ÅŸtay yetkililerinin bütün baskÄ±lara raÄŸmen görevini yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Sertel, “SayÄ±ÅŸtay’a dokunmayÄ±n” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 18:04

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