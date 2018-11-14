BEDKâ€™nÄ±n sitesine aylardÄ±r eriÅŸilemiyor

CHP Milletvekili Onursal AdÄ±gÃ¼zel, Bilgi Edinme DeÄŸerlendirme Kuruluâ€™nun internet sitesine eriÅŸilememesini Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Onursal AdÄ±güzel, Bilgi Edinme DeÄŸerlendirme Kurulu’nun (BEDK) internet sitesine eriÅŸilememesini Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Türkiye’nin Küresel Bilgi Edinme HakkÄ± Endeksi’nde 111 ülke arasÄ±nda 81. sÄ±rada olduÄŸuna dikkat çeken AdÄ±güzel, “VatandaÅŸlarÄ±n bilgi edinme, hak arama sürecinde önem taÅŸÄ±yan böyle bir kurumsal internet sitesine eriÅŸilememesi, zaten ÅŸeffaf olmayan BEDK’nin yapÄ±sÄ±nÄ± daha da kötüye götürmüÅŸtür. 24 Haziran sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne geçiÅŸle birlikte, BÄ°MER’in kapatÄ±larak yetkilerinin CÄ°MER’e devredilmesi sistemde büyük yÄ±ÄŸÄ±lmalara yol açmÄ±ÅŸken, bilgi edinme baÅŸvurularÄ±na yönelik itirazlarÄ± deÄŸerlendirmek üzere oluÅŸturulan bir kurulun internet sitesine aylardÄ±r eriÅŸimin olmamasÄ± kabul edilemez” dedi.

AdÄ±güzel, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde, BEDK’nin resmi internet sitesine eriÅŸilememesinin gerekçesini sordu.

TÜRKÄ°YE, 111 ÜLKE ARASINDA 81. SIRADA

AdÄ±güzel, demokratik ve ÅŸeffaf yönetimin gereÄŸi olan eÅŸitlik, tarafsÄ±zlÄ±k ve açÄ±klÄ±k ilkelerine uygun olarak 4982 sayÄ±lÄ± Bilgi Edinme Kanunu ile birlikte kiÅŸilerin bilgi edinme hakkÄ±nÄ±n güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen, UluslararasÄ± ÅžeffaflÄ±k DerneÄŸi’nin Türkiye’nin Küresel Bilgi Edinme HakkÄ± Endeksi’nde 111 ülke arasÄ±nda 81. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

AdÄ±güzel, soru önergesinde ÅŸu sorulara yer verdi:

24 Haziran sonrasÄ±nda, CÄ°MER’e kaç bilgi edinme baÅŸvurusu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? BunlarÄ±n kaçÄ± Kanunda belirtilen yasal süre içerisinde yanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r?

Kurumsal internet sitesine eriÅŸilememesi, zaten ÅŸeffaf olmayan BEDK yapÄ±sÄ±nÄ± daha da kötüye götürmüÅŸtür. BEDK’nin internet sitesine bir süredir eriÅŸilememesinin gerekçesi nedir?

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kurulun ÅŸu anki iÅŸleyiÅŸine yönelik kamuoyunu bilgilendirmeyi düÅŸünüyor musunuz?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne geçiÅŸle ile birlikte yaÅŸanacak bu ve benzeri sorunlar neden öngörülememiÅŸ, vatandaÅŸlar maÄŸdur edilmiÅŸtir?

CÄ°MER’e yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n fiÅŸlenmesi ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ± ile güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± endiÅŸesinin haklÄ±lÄ±k payÄ± nedir? (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 17:52

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