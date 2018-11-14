ABD'de tÃ¼ketici enflasyonu 9 ayÄ±n zirvesinde

ABDâ€™de tÃ¼ketici enflasyonu ekimde aylÄ±k bazda yÃ¼zde 0,3 artarak ocaktan bu yana en hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸini gÃ¶sterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylÄ±k yüzde 0,3 artarak son 9 ayÄ±n en hÄ±zlÄ± yükseliÅŸini kaydetti.

ABD ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± raporuna göre, TÜFE, ekimde aylÄ±k bazda yüzde 0,3 artarak ocak ayÄ±ndan bu yana en hÄ±zlÄ± yükseliÅŸini gösterirken, yÄ±llÄ±k bazda yüzde 2,3’den yüzde 2,5’e çÄ±ktÄ±. Son 7 aydÄ±r üst üste artan tüketici fiyatlarÄ±na yönelik beklentiler, aylÄ±k yüzde 0,3 ve yÄ±llÄ±k yüzde 2,5 artÄ±ÅŸ seviyesindeydi.

ManÅŸet enflasyon olarak da adlandÄ±rÄ±lan TÜFE'nin ekimde yükseliÅŸ eÄŸilimini sürdürmesinde, özellikle enerji ve ikinci el otomobil maliyetlerinin artmasÄ± etkili oldu. Verilere göre, geçen ay enerji fiyatlarÄ± yüzde 2,4 ve ikinci el otomobil fiyatlarÄ± yüzde 2,6 yükseldi.

ÇEKÄ°RDEK ENFLASYONDA SON 3 AYIN EN BÜYÜK ARTIÅžI

DeÄŸiÅŸken enerji ve gÄ±da fiyatlarÄ±nÄ± içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylÄ±k yüzde 0,2 artÄ±ÅŸla son 3 ayÄ±n en hÄ±zlÄ± yükseliÅŸini kaydetti. YÄ±llÄ±k bazda yüzde 2,1’e gerileyen endekse iliÅŸkin beklentiler aylÄ±k yüzde 0,2 ve yÄ±llÄ±k yüzde 2,2 artÄ±ÅŸ yönündeydi. (AA)

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