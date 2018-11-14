SoÄŸan soyarak aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar

Afyonkarahisarâ€™Ä±n KÄ±rca kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan ev kadÄ±nlarÄ±, sokakta soÄŸan soyarak ailelerinin geÃ§imine katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

Canan TÜKELAY

Afyonkarahisar’Ä±n SultandaÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±rca köyünde ev kadÄ±nlarÄ±, soÄŸan soyarak ev bütçesine katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Çevre illerden firmalarÄ±n getirdiÄŸi soÄŸanlar, köyde kadÄ±nlar tarafÄ±ndan soyularak yine aynÄ± firmalarca iÅŸlendikten sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderiliyor. KadÄ±nlara soyduklarÄ± soÄŸan için çuval baÅŸÄ±na para ödeniyor.

KÄ±rca köyü muhtarÄ± Abdullah BaÅŸaran, soÄŸanlarÄ±n Bursa, EskiÅŸehir ve Ankara’nÄ±n PolatlÄ± ilçesinden fabrikalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla getirildiÄŸini söyledi. Köyde soÄŸanlarÄ±n kadÄ±nlar tarafÄ±ndan çuvalÄ± 4.5 liradan soyulduÄŸunu belirten BaÅŸaran, “BunlarÄ± firmalar iÅŸleyerek ihracata gönderiyor. KÄ±ÅŸÄ±n köyde bir gelir olmadÄ±ÄŸÄ± için kadÄ±nlar bu iÅŸi yapÄ±yor. Åžu anda 100’ün üzerinde kadÄ±n, aile bütçesine katkÄ± saÄŸlamak için soÄŸan soyuyor. YazÄ±n kiraz iÅŸimiz var, kÄ±ÅŸÄ±n da bu iÅŸi yapÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Canan Tükelay/AA

YapÄ±lan iÅŸin zor olduÄŸuna iÅŸaret eden BaÅŸaran, “SoÄŸanlarÄ± soyarken gözleri yanÄ±yor ama sonuçta ekmek parasÄ±. Gözleri yansa da soyuyorlar soÄŸanlarÄ±” dedi.

DONDURULMUÅž OLARAK Ä°HRAÇ EDÄ°LÄ°YOR

FotoÄŸraf: Canan Tükelay/AA

Bir kadÄ±nÄ±n günde en fazla 10-12 çuval soÄŸan soyduÄŸunu aktaran BaÅŸaran, “Ay sonunda ne kadar soyduysa fabrika tarafÄ±ndan parasÄ± ödeniyor. Burada kadÄ±nlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan soyulan soÄŸanlar, Bursa’daki firmalarca halka veya kare ÅŸeklinde iÅŸlenerek, çeÅŸitli gramajlarda paketlenip dondurulmuÅŸ gÄ±da olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraç ediliyor” diye konuÅŸtu.

Köylülerden 64 yaÅŸÄ±ndaki Emine AvÅŸar, EskiÅŸehir’den getirilen soÄŸanlarÄ± evinin önünde komÅŸularÄ± ile soyduÄŸunu, böylece para kazandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Köyde iÅŸleri bittikten sonra boÅŸ durmaktansa soÄŸan soyarak gelir elde ettiklerini söyleyen AvÅŸar, “Evimize katkÄ± olsun diye yapÄ±yoruz. Günlük 10 çuval soyuyoruz. Oradan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parayla yaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, tuzumuzu, ne eksiÄŸimiz varsa alÄ±yoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Canan Tükelay/AA

AyÅŸe Yanar da yaptÄ±klarÄ± iÅŸ zor olsa da bunu eÄŸlenceli hale getirdiklerini anlatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bir çuval soÄŸanÄ± 4.5 liradan soyuyoruz. ParasÄ± çok az ama ne yapalÄ±m. BoÅŸ oturmaktansa aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parayla mutfak masrafÄ±na katkÄ±da bulunuyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±za harçlÄ±k veriyoruz. Burada muhabbetimiz de çok güzel. Ben def çalarÄ±m, türküler söyleriz. Katmer piÅŸirir, çay içeriz. SoÄŸan iÅŸinden sonra da mandalina soyacaÄŸÄ±z.” (Afyonkarahisar/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 17:42

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