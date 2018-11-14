Hamas'tan ABD'nin â€˜Aruriâ€™ kararÄ±na tepki

ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih el-Aruri hakkÄ±nda bilgi verene 5 milyon dolar Ã¶dÃ¼l kararÄ± almasÄ±, Hamas tarafÄ±ndan ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.

Hamas'tan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaparak ABD'nin Salih el-Aruri hakkÄ±nda bilgi verene 5 milyon dolar ödül kararÄ± almasÄ±na tepki gösterdi. AçÄ±klamada bu adÄ±mÄ±n, Ä°srail'in hedeflerine, Filistin halkÄ±na yönelik saldÄ±rgan ve Ä±rkçÄ± politikalarÄ±na hizmet ettiÄŸi, Ä°srail tarafÄ±nÄ± tuttuÄŸu belirtildi.

Aruri'nin görevini yapmayÄ± sürdürdüÄŸü aktarÄ±lan açÄ±klamada, Arap BirliÄŸi ve Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) ile dünya ülkelerine bu karara tepki gösterme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan dün akÅŸam yapÄ±lan açÄ±klamada, Aruri ve Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Mahmud Harb ile HiÅŸam Ali Tabtabani hakkÄ±nda bilgi verecek kimselere 5 milyon dolar para ödülü verileceÄŸi belirtilmiÅŸti. ABD, 2015 yÄ±lÄ±nda Aruri'yi terör listesine almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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