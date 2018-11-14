Leyla GÃ¼ven cezaevinden mektup gÃ¶nderdi

7 KasÄ±mâ€™da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren Leyla GÃ¼ven, tutulduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaeviâ€™nden mektup gÃ¶nderdi.

Milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmeyen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 7 KasÄ±m’da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi devam ediyor. Güven, tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nden mektup gönderdi.

Kürt sorunun çözüme yönelik çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n egemen iktidar zihniyeti tarafÄ±ndan sekteye uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güven, 2013 yÄ±lÄ±nda Abdullah Öcalan’Ä±n Kürt sorununun çözüme yönelik mesajÄ± ile yeni bir döneme girildiÄŸini ancak müzakere sürecinin arife döneminde sürecin AKP tarafÄ±ndan sona erdirildiÄŸini dile getirdi.

‘SORUNLAR AÄžIRLAÅžARAK DEVAM EDÄ°YOR’

Sonraki süreçte belediyelere kayyÄ±mlar atandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n temsilcilerinin tutuklanmasÄ±yla sorunlarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸarak devam ettiÄŸini ifade eden Güven, mektubunda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Bugün açÄ±sÄ±ndan Türkiye toplumunun içinde bulunduÄŸu tüm toplumsal sorunlarÄ±n çözüm aktörünün SayÄ±n Öcalan olduÄŸu herkesçe bilinmektedir. SayÄ±n Öcalan 2015 yÄ±lÄ±ndan beri ne aile ne de avukatlarÄ± ile görüÅŸtürülmüyor. AÄŸÄ±r tecrit koÅŸullarÄ±nda tutulan SayÄ±n Öcalan’Ä±n Türkiye toplumunun barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir misyona sahip olduÄŸunu vurgulamak istiyorum. AyrÄ±ca misyonunun ve rolünü yerine getirebilecek koÅŸullarÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde saÄŸlamasÄ± gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayÄ± ben özgür irademle SayÄ±n Öcalan ile görüÅŸme saÄŸlanÄ±ncaya kadar süresiz ve dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtiyorum.”

TJA'DAN LEYLA GÜVEN AÇIKLAMASI

Öte yandan TJA üyesi kadÄ±nlar, açlÄ±k grevinde olan Leyla Güven'e iliÅŸkin HDP DiyarbakÄ±r Ä°l binasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan HDP YeniÅŸehir Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Demet Özkaran, tecritin bir insanlÄ±k suçu olduÄŸunu ve barÄ±ÅŸÄ±n önünde engel olduÄŸunu belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 17:29

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