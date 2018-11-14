â€˜Hozan Caneâ€™ye â€˜terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸiâ€™ iddiasÄ±yla hapis cezasÄ± verildi

Edirne'de â€˜terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmakâ€™ iddiasÄ±yla yargÄ±lanan KÃ¼rt ÅŸarkÄ±cÄ± Saide Ä°naÃ§â€™a 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

‘Hozan Cane’ ismiyle tanÄ±nan Almanya vatandaÅŸÄ± Kürt ÅŸarkÄ±cÄ± Saide Ä°naç’a ‘terör örgütü üyesi olmak’ iddiasÄ±yla 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

HDP'nin seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± için geldiÄŸi Edirne'de polislerce gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanan Saide Ä°naç’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar açÄ±klandÄ±. Tutuklu Ä°naç, Edirne 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden katÄ±ldÄ±. HakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddeden müzisyen Ä°naç, beraatÄ±nÄ± talep etti. Sosyal medya üzerinden kendisi hakkÄ±nda yazÄ±lan yazÄ±larla bir alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°naç, fotoÄŸraf ve video paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± da kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ä°naç'a ‘silahlÄ± terör örgütüne üye olmak’ iddiasÄ±yla 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. (AA)

Almanya vatandaÅŸÄ± KÃ¼rt ÅŸarkÄ±cÄ± Hozan Cane tutuklandÄ±

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