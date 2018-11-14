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Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Filistinli balÄ±kÃ§Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gazze'nin kuzey deniz sÄ±nÄ±rÄ±nda avlanan 20 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli, Ä°srail askerlerince aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°srail güçleri abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi açÄ±klarÄ±nda avlanan Filistinli bir balÄ±kçÄ±yÄ± öldürdü.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Gazze'nin kuzey deniz sÄ±nÄ±rÄ±nda avlanan 20 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli balÄ±kçÄ± Nevaf Ahmed el-Attar, Ä°srail askerlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. BakanlÄ±k baÅŸka ayrÄ±ntÄ± paylaÅŸmadÄ±.
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise, balÄ±kçÄ±lÄ±k yapan Attar'Ä±n denizde avlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ä°srail hücumbotlarÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸ sonucu karnÄ±ndan vurularak ÅŸehit düÅŸtüÄŸü belirtildi.
Ä°srail geçtiÄŸimiz gün Gazze'ye dönük hava saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 7 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Filistinli gruplar ateÅŸkes saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AteÅŸkes kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, Gazze'deki ateÅŸkese tepki olarak istifasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BM de Gazze'yi görüÅŸmek üzere acil toplandÄ±. (Gazze/AA)
Filistinli gruplar: Gazze'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi Gazze iÃ§in toplandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 17:06
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman istifa etti