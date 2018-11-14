KHKâ€™li ve 1402â€™lik bilim insanlarÄ±, kitap tanÄ±tÄ±mÄ±nda buluÅŸtu

1402 SayÄ±lÄ± SÄ±kÄ±yÃ¶netim Kanunu ve OHAL KHKâ€™leriyle Ã¼niversitelerden atÄ±lan bilim insanlarÄ±, 'Ä°mza ve Ã–tesi' kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda bir araya geldi.

“Ä°mza ve Ötesi-BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler AnlatÄ±yor” adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± Mülkiyeliler BirliÄŸi’nde yapÄ±ldÄ±. Dün akÅŸam düzenlenen etkinliÄŸe, 1402’lik bilim insanlarÄ± ile OHAL KHK’leriyle üniversitelerden atÄ±lan akademisyenler katÄ±ldÄ±.

Nurettin Öztatar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na, 1402 SayÄ±lÄ± SÄ±kÄ±yönetim Kanunu ile SBF’den uzaklaÅŸtÄ±ran Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Tuncer Bulutay ve Prof. Dr. BaskÄ±n Oran katÄ±ldÄ±. Kitapta söyleÅŸileri yer alan KHK’li bilim insanlarÄ±ndan Elçin Aktoprak, Benan Eres, Yasemin Özgün, Aykut Çoban, AyÅŸen Uysal ve Dinçer Demirkent’in de katÄ±larak konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlik, kokteylle sona erdi.

Etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kendi atÄ±lma sürecini ve sonrasÄ±nda yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktraran Prof. Dr. Korkut Boratav, iki dönemin farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu belirtti. Boratav, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tuncer Bulutay ise konuÅŸmasÄ±nda KHK ile atÄ±lan bilim insanlarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürmelerini istedi.

Prof. Dr. BaskÄ±n Oran da, kendi atÄ±lma sürecini aktardÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, KHK ile atÄ±lanlarÄ±n mutlaka kürsülerine döneceÄŸini kaydetti.

1402’lik bilim insanlarÄ±nÄ± ardÄ±ndan söz alan KHK’li bilim insanlarÄ±, hem atÄ±lma süreçleri hem sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± ile kitap hakkÄ±ndaki görüÅŸlerini dile getirdiler.

EtkinliÄŸe, Almanya’da bulunan BarÄ±ÅŸ Ä°mzacÄ±larÄ±ndan Zafer YÄ±lmaz, görüntülü mesajla katÄ±lÄ±rken Ä°ngiltere’de bulunan Ertan Ersoy, yazÄ±lÄ± bir mesaj gönderdi. Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Özlem Albayrak ise Skype ile toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz ay Ütopya YayÄ±nevi’nden çÄ±kan “Ä°mza ve Ötesi-BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler AnlatÄ±yor” adlÄ± kitapta, OHAL KHK’leri ile üniversitelerden atÄ±lan Mülkiyeli bilim insanlarÄ±yla söyleÅŸiler yer alÄ±yor. Kitapta ayrÄ±ca, 1402’lik bilim insanlarÄ±yla yapÄ±lan bir söyleÅŸi ile ihraçlara karÅŸÄ± yapÄ±lan kurumsal açÄ±klamalar bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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