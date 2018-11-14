CezalandÄ±rmaya yeni kriter: YakÄ±n tehlike

TJA Ã¼yesi PÄ±nar IÅŸÄ±k hakkÄ±nda, 'Ãœlkenin iÃ§inde bulunduÄŸu yakÄ±n tehlike kriteri' denilerek 20 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

Kürt siyasetçi ve gazetecilere yönelik 9 Ekim’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Tevgera Jinên Azad (TJA) üyesi PÄ±nar IÅŸÄ±k hakkÄ±nda, “Ülkenin içinde bulunduÄŸu yakÄ±n tehlike kriteri” denilerek 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talimatÄ±yla 9 Ekim'de Kürt siyasetçiler ve gazetecilere yönelik 9 ilde yapÄ±lan operasyonda 142 kiÅŸi evlerine düzenlenen baskÄ±nlarda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu emniyet ve savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, aralarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ± ve gazeteci Kibriye Evren’in bulunduÄŸu 26 kiÅŸi ise tutuklandÄ±.

TJA üyesi PÄ±nar IÅŸÄ±k, hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. MA’dan yer alan habere göre; IÅŸÄ±k’a “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamalarÄ± yöneltilirken, bu suçlamalar gizli tanÄ±klar Firar ve Ezel’in beyanlarÄ±na dayandÄ±rÄ±ldÄ±.

‘KONJONKTÜRE’ ÖZEL VURGU

Ä°ddianamede dikkat çeken bir ayrÄ±ntÄ±da, deÄŸerlendirme kÄ±smÄ±nda IÅŸÄ±k’Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için “konjonktüre” özel vurgu yapÄ±lmasÄ± oldu. DeÄŸerlendirme kÄ±smÄ±nda bu yönlü olarak savcÄ±nÄ±n, “Ülkemizde yaklaÅŸÄ±k kÄ±rk yÄ±ldÄ±r süregelen terör faaliyetleri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, mevcut dosya kapsamÄ±nda yakÄ±n tehlike kriterinin de oluÅŸtuÄŸu, tüm dosya kapsamÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmakla…” ifadeleri yer aldÄ±.

HazÄ±rlanan iddianame ile IÅŸÄ±k hakkÄ±nda 7 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:38

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