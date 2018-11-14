Ekonomideki daralma enerji sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ vuruyor

AKSA Enerji, Manisaâ€™daki doÄŸalgaz santralini kapatÄ±yor.

Türkiye’nin enerji sektörünün büyük kuruluÅŸlarÄ±ndan Aksa Enerji, Manisa’da bulunan doÄŸalgaz santralinin lisansÄ±nÄ±n iptali talebiyle Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu’na baÅŸvurdu.

Åžirketin, santrali döviz bazlÄ± getiri saÄŸlayacak bir baÅŸka ülkeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± belirtiliyor.

HEDEF YURTDIÅžI

Åžirketin KAP’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleÅŸtirme imkanÄ± gittikçe azalan santralin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda dolar bazlÄ± getiri ile yüksek marj saÄŸlayabilecek potansiyel projelerde kullanÄ±lmasÄ± planlanmaktadÄ±r” denildi.

Aksa Manisa DoÄŸalgaz Santrali’nin, öncelikle Afrika ülkelerine taÅŸÄ±nma planÄ±nÄ±n olduÄŸu fakat baÅŸka bir kÄ±tadan baÅŸka ülkelere de götürebileceÄŸi belirtiliyor.

KIRKLARELÄ°’NDEKÄ°NÄ° DURDURMUÅžTU

Alarko Holding, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± Altek Alarko’nun KÄ±rklareli’ndeki doÄŸalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayÄ± bir yÄ±l elektrik üretimi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Alarko Holding’den KAP’a yapÄ±lan açÄ±klamada, bu durumun ÅŸirketin faaliyet sonuçlarÄ± üzerinde önemli bir etkisinin olmayacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net