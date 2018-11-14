Nizamettin ToÄŸuÃ§: Tutuklanmam yerel seÃ§imle baÄŸlantÄ±lÄ±

6 Ekim'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuÃ§, tutuklanmasÄ±nÄ±n yerel seÃ§imlerle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuç, 6 Ekim’de evine yapÄ±lan baskÄ±ndan 4 gün sonra tutuklanarak DiyarbakÄ±r 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

TutuklanmanÄ±n hukukla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam tersi yerel seçimler öncesi siyasi bir operasyon olduÄŸunu dile getiren ToÄŸuç, “Åžu anda cezaevlerinde rehin tutulan Leyla Güven, Selahattin DemirtaÅŸ, Figen YüksekdaÄŸ baÅŸta olmak üzere tüm yoldaÅŸlarÄ±mÄ±z salt fikirlerini açÄ±kladÄ±klarÄ± için tutukludurlar. Ben de aynen onlar gibi yürüttüÄŸüm meÅŸru siyasi faaliyetlerden dolayÄ± burada tutuluyorum. Yani benim tutuklanmam da tamamen siyasidir” dedi.

‘PARTÄ° KAPATMIYOR, BAÅžKANINI TUTUKLUYOR’

GeçmiÅŸte yapÄ±lan parti kapatmalarÄ±nÄ±n yerine partiyi iÅŸlevsiz bÄ±rakacak politika izlendiÄŸine dikkat çeken ToÄŸuç, deÄŸerlendirmelerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Devlet otoritesi, Kürtlerin siyaset yapmasÄ±nÄ± engellemek için her ÅŸeyi yapÄ±yor. GeçmiÅŸte Kürt siyasi partilerini kapatarak bunu gösterdi. 1990’larda 7 Kürt partisi kapatÄ±ldÄ±. Åžimdi partiyi kapatmÄ±yor, eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±, üyelerini tutuklayarak siyaset yapmalarÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.”

‘HALK Ä°DARESÄ°NE SAHÄ°P ÇIKACAKTIR’

YaklaÅŸan yerel seçimlere dair konuÅŸan ToÄŸuç, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerin önemi önceki seçimlerden bir adÄ±m öndedir. Zira halkÄ±n iradesiyle seçilen baÅŸkanlarÄ±mÄ±z açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ ve yerlerine kayyÄ±mlar atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben bu seçim döneminde çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve halkÄ±mÄ±zÄ±n kendilerine sahip çÄ±kacaklarÄ±na ve gasbedilen halk iradesi makamlarÄ±na diÄŸer belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± da ekleyeceklerine inanÄ±yorum. Åžimdiden serkeftin diliyorum.” (Batman/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:25

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