AkaryakÄ±t ÅŸirketi patronlarÄ± kredi kartÄ± iÃ§in fiyat farkÄ± istedi

TÃ¼rkiye AkaryakÄ±t Bayileri Petrol ve Gaz Åžirketleri Ä°ÅŸveren SendikasÄ± akaryakÄ±tta kredi kartÄ±yla yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarda farklÄ± fiyat uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

Türkiye AkaryakÄ±t Bayileri Petrol ve Gaz Åžirketleri Ä°ÅŸveren SendikasÄ±nca (TABGÄ°S), akaryakÄ±t bayilerinin kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±ndan doÄŸan yüksek komisyon maliyetlerini karÅŸÄ±layamamasÄ± sebebiyle, kredi kartÄ±yla yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarda farklÄ± fiyatlama yapÄ±lmasÄ± önerisinde bulunuldu.

TABGÄ°S'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, istasyon satÄ±ÅŸlarÄ±nda kredi kartÄ± komisyon oranlarÄ±nÄ±n ‘katlanÄ±lamaz’ derecede arttÄ±ÄŸÄ± ve bayilerin kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±ndan doÄŸan yüksek komisyon maliyetlerini karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°stasyon satÄ±ÅŸlarÄ± içinde kart kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 60 seviyelerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“7 gün 24 saat hizmet veren iÅŸ yerlerimizin en yüksek gider kalemi kredi kartÄ± komisyonlarÄ± olmuÅŸtur. Kart kullanÄ±mÄ±ndan doÄŸan üye iÅŸ yerlerinin ödemesi gereken takas komisyon oranlarÄ± BankalararasÄ± Kart Merkezi (BKM) tarafÄ±ndan belirlenmektedir. Bir yÄ±l içinde kredi kartÄ± takas komisyon oranlarÄ± yaklaÅŸÄ±k olarak yüzde 70 artÄ±ÅŸ göstermiÅŸtir. BKM verilerine göre, akaryakÄ±t istasyonlarÄ±nda bu yÄ±lÄ±n ilk 6 aylÄ±k döneminde kredi kartÄ±yla satÄ±ÅŸ iÅŸlem tutarÄ± yaklaÅŸÄ±k 31 milyar lira olarak gerçekleÅŸmiÅŸ olup, 26 sektör içinde kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±nda market ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden sonra akaryakÄ±t istasyonlarÄ± 2. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±r. 2017'nin aynÄ± dönemiyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda, bu yÄ±l istasyonlarda ilk 6 aylÄ±k dönem için kredi kartÄ± kullanÄ±m oranÄ± yüzde 23,68 arttÄ±. Kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±ndaki artÄ±ÅŸ bu boyutlardayken bayiler yüksek komisyon maliyetini artÄ±k taÅŸÄ±yamaz hale gelmiÅŸlerdir.”

AçÄ±klamada, batÄ±lÄ± ülkelerde bir tüketicinin akaryakÄ±tÄ± kredi kartÄ±yla almak istediÄŸinde nakit fiyatÄ±n üzerine yüzde 2 ile 2,8 aralÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda komisyon giderini ödeyerek alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabildiÄŸi kaydedildi.

BazÄ± ülkelerde nakit ödeme ve kredi kartÄ±yla ödeme bedelinin ayrÄ± ayrÄ± pompa üzerinde ilan edildiÄŸi ve tüketicinin ürünü nasÄ±l alacaÄŸÄ±na bu fiyatlara göre karar verebildiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, “Ülkemizde diÄŸer sektörlerde nakit ve kredi kartÄ± gibi ödeme seçeneklerine göre farklÄ± fiyatlamaya yeterli olabilecek kar marjÄ± mevcut iken, akaryakÄ±t sektöründe böyle bir durum söz konusu deÄŸildir. Bu nedenle, TABGÄ°S olarak önerimiz, kredi kartÄ±yla yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarda farklÄ± fiyatlamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±dÄ±r” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:20

www.evrensel.net