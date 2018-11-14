ElazÄ±ÄŸ'daki 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da 15 noktada baÅŸlatÄ±lan 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ±, 15 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±.

ElazÄ±ÄŸ'da Valilik kararÄ±yla 4 ilçedeki 15 noktada baÅŸlatÄ±lan 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasÄ±, 15 gün süreyle uzatÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Alacakaya, ArÄ±cak, Karakoçan ve Palu ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 15 bölgenin 15 KasÄ±m- 29 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiÄŸi belirtilerek, ÅŸöyle denildi:

“Terörle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan, ElazÄ±ÄŸ ili Alacakaya, ArÄ±cak, Karakoçan ve Palu ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki 15 ayrÄ± bölgede 15 KasÄ±m 2018-29 KasÄ±m 2018 tarihleri arasÄ±nda ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi kararÄ± Ä°le 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiÅŸtir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan giriÅŸler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.” (DHA)

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